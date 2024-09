Incidente di Caccia in Calabria: muore 55enne dopo un colpo accidental

CAULONIA - Un tragico incidente è avvenuto durante una battuta di caccia a Caulonia, nella provincia di Reggio Calabria. Bruno Chiera, un cacciatore di 55 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un proiettile accidentalmente esploso dal suo stesso fucile.

Dettagli dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Chiera stava partecipando a una battuta di caccia in una zona montuosa e impervia di Caulonia quando è caduto.

La caduta ha provocato lo sparo accidentale dal suo fucile, che lo ha ferito mortalmente.

Purtroppo, l'uomo è deceduto pochi minuti dopo l'incidente a causa della gravità della ferita.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto e per verificare se ci fossero eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Al momento, le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove sul luogo dell'incidente per comprendere meglio la dinamica dei fatti.

Consigli per la sicurezza durante le attività di caccia

Questo tragico episodio sottolinea l'importanza di seguire rigorose misure di sicurezza durante le attività di caccia.

È fondamentale che i cacciatori mantengano sempre il controllo delle loro armi e prestino attenzione alle condizioni del terreno per evitare incidenti.

Inoltre, l'uso di equipaggiamento adeguato e la conoscenza del terreno possono ridurre i rischi di cadute e incidenti simili.

L'incidente a Caulonia rappresenta un triste promemoria dei pericoli associati alla caccia.

Le indagini proseguiranno per determinare esattamente cosa abbia portato alla morte di Bruno Chiera e per garantire che simili tragedie possano essere evitate in futuro.