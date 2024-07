Incidente a Monte Mario, scontro tra bus: cronaca di un mattino di caos a Roma

ROMA, MONTE MARIO - In una mattinata che si dipanava come tante altre nel vivace quartiere di Monte Mario, la quotidianità è stata stravolta da un brusco incidente che ha visto coinvolti due bus, causando diverse vittime, alcune delle quali in condizioni critiche.

Alle prime ore di luce, un tragico evento ha scosso la tranquillità di via Cesare Castiglioni: due mezzi pubblici, uno appartenente alla linea 998 della Roma Tpl e l'altro della linea 913 dell'Atac, si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. Il bilancio, per quanto provvisorio, parla di sette feriti, tra i quali una bambina di appena due mesi e sua madre, entrambe trasportate d'urgenza in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. Non meno gravi le condizioni di altre due donne, una delle quali è stata prontamente assistita all'ospedale Cristo Re e l'altra al San Filippo Neri.

La dinamica dell'incidente è al momento oggetto di indagine: secondo le prime ricostruzioni, il bus dell’Atac sembrerebbe essere stato urtato dal veicolo della Tpl, il cui autista avrebbe perso il controllo, salendo sul marciapiede. Una manovra inaspettata che ha provocato non solo il ferimento di passeggeri e pedoni ma anche un vero e proprio caos viario.

La polizia locale di Roma Capitale è intervenuta tempestivamente, chiudendo al traffico il tratto di strada che si estende da via Cesare Castiglioni fino a via Sebastiano Vinci, permettendo così l'opera di soccorso del 118 e la successiva investigazione sulla dinamica dell'incidente.

La comunità di Monte Mario ora guarda con apprensione alle indagini in corso, sperando in un chiarimento rapido delle cause e una pronta guarigione dei feriti. Intanto, la città si interroga sulla sicurezza delle proprie strade e dei propri mezzi di trasporto pubblico.