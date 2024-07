Incidente mortale in Calabria: centauro muore sulla SS660

ACRI, (CS)- Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un motociclista sulla statale 660 ad Acri, in provincia di Cosenza. Il sinistro, avvenuto nella mattinata di ieri, ha visto l’uomo perdere il controllo del proprio mezzo per cause ancora da accertare.

Il motociclista, a seguito della caduta, ha riportato ferite gravissime che si sono rivelate fatali. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l'uomo non c’è stato nulla da fare; il decesso è stato constatato sul posto.

L’incidente ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione dello svincolo SS177, in località Varrise. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenute le squadre dell’Anas per la gestione del traffico e le forze dell’ordine, che hanno lavorato per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile.

La dinamica dell'incidente è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti, che stanno conducendo tutte le indagini necessarie per chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo da parte del motociclista.