Incidente mortale sulla SS106: muore motociclista di 47 anni, due feriti

Incidente mortale sulla SS106 a Corigliano-Rossano: un motociclista perde la vita, due feriti

Corigliano-Rossano (CS) – Tragedia sulla Strada Statale 106 "Jonica", dove un grave incidente tra un'auto e una moto ha provocato la morte di Pasquale Bruno, 47 anni, residente proprio a Corigliano-Rossano.



L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in contrada "Torricella", e ha visto coinvolti anche i due occupanti dell’automobile, rimasti entrambi feriti, uno dei quali in condizioni gravi.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma dalle prime informazioni sembra che la moto, guidata da Bruno, si sia scontrata frontalmente con un'auto per ragioni ancora da chiarire.



L’impatto è stato violentissimo: la moto ha preso fuoco subito dopo la collisione, rendendo vani i tentativi di soccorso per il motociclista.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.



La polizia locale è stata chiamata per effettuare i rilievi necessari, mentre l’elisoccorso ha trasportato il ferito grave all’ospedale di Cosenza.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione lungo la SS106, un’arteria tristemente nota per i numerosi sinistri che vi si verificano.