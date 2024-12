Incidente stradale a marina di Catanzaro: due feriti e momenti di paura

Catanzaro, 7 dicembre 2024 – Paura a Marina di Catanzaro nel pomeriggio di oggi, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un’autovettura.



L’episodio si è verificato intorno alle 14, nei pressi del passaggio a livello ferroviario. Due persone sono rimaste ferite, mentre una terza ha riportato solo un grande spavento.

L’auto, che procedeva verso il centro del quartiere, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta, terminando la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

L’impatto ha richiamato l’attenzione dei residenti e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

Le autorità locali hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Sicurezza Stradale: Un Monito per il Quartiere

L’incidente, avvenuto a pochi metri dalle sbarre del passaggio a livello, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in una zona già nota per criticità legate alla viabilità.

I residenti chiedono maggiore attenzione e interventi per prevenire episodi simili in futuro.

Continueremo a seguire gli aggiornamenti su questo episodio e a fornire ulteriori dettagli appena disponibili.