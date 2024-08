Incidente stradale. Auto si ribalta a Simeri Crichi intervento dei Vvf

SIMERI CRICHI - Questa mattina, intorno alle 8:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta nel comune di Simeri Crichi, località Strada del Bosco, a seguito di un incidente stradale.

L'incidente ha coinvolto una Volkswagen Polo che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo dell'auto c'era solo la conducente, una donna classe 1989, che è stata estratta dall'abitacolo dalle unità dei Vigili del Fuoco e affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure necessarie e il successivo trasferimento in una struttura ospedaliera.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso anche di mettere in sicurezza il sito e la vettura. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.