Incidente stradale nel vibonese: 35enne perde la vita in scontro moto-auto

Tragico incidente nel vibonese: 35enne perde la vita in scontro tra moto e auto

Drapia (VV) - Un grave incidente stradale ha avuto luogo questo pomeriggio nella frazione di Santa Domenica di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, costando la vita a un uomo di 35 anni, Antonio Vita, originario di Drapia.

L'uomo, alla guida della sua moto, si è violentemente scontrato contro la fiancata di un'autovettura che viaggiava nella stessa direzione lungo la strada provinciale che conduce al borgo costiero. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l'impatto è stato particolarmente violento. Nonostante indossasse regolarmente il casco, Antonio Vita ha riportato un trauma cranico gravissimo.

Immediato l'intervento dei carabinieri, che sono giunti sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per trasportare il motociclista d'urgenza all'ospedale "Pugliese" di Catanzaro. Purtroppo, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo presso la struttura ospedaliera.

L'automobilista coinvolto nell'incidente, un residente di Santa Domenica, è stato trasportato all'ospedale di Tropea per accertamenti, anche se le sue condizioni non risultano gravi.

Le indagini dei carabinieri proseguono per determinare con precisione le responsabilità e le cause dell'incidente che ha strappato alla vita un giovane uomo, gettando nello sconforto la comunità locale.