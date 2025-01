Incidente sulla provinciale tra Vibo e Cessaniti: due feriti, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale che collega Vibo Valentia a Cessaniti, lasciando due persone ferite, di cui una in condizioni critiche. L’episodio ha coinvolto un camion addetto alla raccolta dei rifiuti e un furgone, le cui dinamiche sono ancora al vaglio delle autorità.

Dinamica e intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato violento, tanto da intrappolare i feriti tra le lamiere dei veicoli. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno lavorato con grande sforzo per liberare i due uomini dai rottami.

Le condizioni di uno dei feriti sono apparse subito gravi: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vibo Valentia. Per l’altro ferito, le cui condizioni hanno richiesto un intervento ancora più tempestivo, è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, causando disagi alla viabilità locale.

Una strada già teatro di incidenti

La provinciale tra Vibo Valentia e Cessaniti non è nuova a incidenti, spesso legati a velocità eccessive o a problemi infrastrutturali. Questo nuovo episodio riporta l’attenzione sull'importanza di interventi per migliorare la sicurezza stradale e prevenire tragedie.

L'appello alla sicurezza

Mentre i familiari dei feriti attendono con ansia aggiornamenti sulle loro condizioni, l'incidente rappresenta un ulteriore monito sull'importanza di guidare con prudenza. L’auspicio è che le autorità competenti possano presto chiarire le responsabilità e adottare misure adeguate per evitare che episodi simili si ripetano.