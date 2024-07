Inferno delle ecoballe a Serre: fiamme devastanti e preoccupazioni per l'ambiente

Un vasto incendio è scoppiato a Serre, Salerno, coinvolgendo circa 60 mila tonnellate di ecoballe stoccate nell'area militare di Persano. Scopri gli ultimi aggiornamenti sull'incendio e le implicazioni ambientali.

SERRE (SA) - Un devastante incendio è in corso nell'area militare di Persano, nel comune di Serre, provincia di Salerno, dove circa 60 mila tonnellate di ecoballe stoccate da anni sono avvolte dalle fiamme. L'incendio, scoppiato ieri pomeriggio per cause ancora da accertare, ha mobilitato un imponente schieramento di forze dei vigili del fuoco, con squadre e autobotti provenienti anche da Napoli e Caserta.

Le ecoballe, accumuli di rifiuti compressi, includono materiali coinvolti in un'inchiesta della procura di Salerno. Questi rifiuti, originariamente spediti in Tunisia nel 2020 all'interno di 70 container, sono stati restituiti alla Campania a causa di irregolarità riscontrate.

Situazione attuale e intervento dei Vigili del Fuoco

L'incendio continua a divampare con intensità, ostacolando i tentativi di spegnimento. Sul posto sono presenti quattro squadre di vigili del fuoco, impegnate in un'ardua lotta contro le fiamme. L'obiettivo primario è contenere il rogo per evitare ulteriori danni ambientali e limitare l'impatto sulla popolazione locale.

Implicazioni ambientali

La combustione di una quantità così ingente di rifiuti solleva gravi preoccupazioni ambientali. Il fumo denso e nero che si leva dall'incendio potrebbe contenere sostanze tossiche, potenzialmente pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente circostante. Le autorità locali monitorano costantemente la qualità dell'aria e stanno predisponendo misure preventive per la sicurezza dei residenti.

La situazione a Serre rimane critica e l'incendio delle ecoballe rappresenta una delle emergenze ambientali più gravi degli ultimi anni nella regione. Le autorità stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme e ridurre al minimo l'impatto ecologico. Restate aggiornati su ulteriori sviluppi seguendo i canali ufficiali e le notizie locali.