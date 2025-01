Inferno di fuoco a Los Angeles: 30 mila sfollati e 13 mila edifici minacciati dalle fiamme

Stato di emergenza a Los Angeles: 30 mila sfollati per un incendio devastante

Pacific Palisades, uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles, è avvolto dalle fiamme in mezzo a una tempesta di vento che ha alimentato un incendio devastante. Le immagini che emergono raccontano di edifici lambiti dal fuoco, colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza, strade bloccate da veicoli abbandonati e residenti in fuga.

La città ha dichiarato lo stato di emergenza, con oltre 30 mila persone sotto ordine di evacuazione e circa 13 mila edifici minacciati, molti dei quali sono ville di lusso. Il presidente Joe Biden ha annullato il suo viaggio a Coachella, previsto per inaugurare due nuovi monumenti nazionali, a causa della gravità della situazione.

Un incendio alimentato da vento e siccità

Le fiamme si sono propagate rapidamente dopo essersi originate intorno alle 10:30 (le 19:30 in Italia) sulle colline che si affacciano sull'oceano. In meno di sei ore, l’incendio aveva già consumato oltre 500 ettari di terreno, spinto da venti definiti "pericolosi e distruttivi" dai meteorologi.

Un’allerta meteo rimane in vigore nelle contee di Los Angeles, Ventura e Orange, dove vivono milioni di persone. Le condizioni atmosferiche, con venti intensi e terreno arido, complicano ulteriormente il lavoro dei vigili del fuoco.

Evacuazioni caotiche

I residenti stanno abbandonando la zona attraverso le strade strette che attraversano i canyon. La Pacific Coast Highway, unica arteria di fuga principale, è completamente paralizzata dal traffico. "È come un inferno", ha dichiarato un abitante a Los Angeles Times.

Tra le strutture a rischio, anche il celebre museo Getty Villa di Malibu, mentre i pompieri stanno lottando per proteggere le proprietà nelle aree più esposte. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha sottolineato che la situazione rimarrà critica finché i venti non si placheranno, un evento previsto non prima di domani.

Un disastro di proporzioni enormi

La comunità di Pacific Palisades, nota per le sue residenze di lusso e la vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico, si trova ora in ginocchio di fronte a una calamità naturale senza precedenti. La città affronta non solo le fiamme, ma anche le conseguenze di un'evacuazione resa ancora più complessa dal caos nelle infrastrutture.

Gli sforzi per contenere il rogo continuano incessantemente, ma i venti e le condizioni climatiche avverse rappresentano una sfida enorme per le squadre di soccorso.