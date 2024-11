Iniziativa Fnp Cisl Calabria a favore delle donne vittime di violenza

Al via a Novembre l’iniziative del Coordinamento Politiche di Genere della FNP CISL Calabria e FNP CISL Trentino a favore delle donne vittime di violenza ospitate nelle case rifugio

Una raccolta di cosmetici e prodotti per l'igiene personale come gesto per restituire autostima

Al via a novembre una importante iniziativa della FNP CISL della Calabria e del Trentino.

Il tema è quello cruciale della tutela e della solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, una questione che rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più gravi e diffuse nel mondo e che in Italia è particolarmente allarmante e richiede un intervento urgente e coordinato a livello nazionale, dal Nord al Sud.

Riflettendo su questi temi, la FNP CISL ha compreso che la necessità di iniziative di solidarietà nei confronti di queste donne è cruciale in tutte le regioni italiane e che è fondamentale lavorare insieme, superando le barriere regionali, per garantire a ciascuna di esse accesso al supporto e alla protezione necessari, nella consapevolezza che non esistono “isole felici”, ma siamo di fronte a un fenomeno drammaticamente trasversale, che non conosce differenze geografiche, di classe o culturali.

A partire dal 18 di novembre e fino al 24 dicembre, la Federazione dei Pensionati della Calabria e del Trentino daranno vita all’unisono ad una iniziativa singolare nel suo gesto ma molto significativa nel contenuto. Una raccolta di cosmetici e prodotti per l'igiene personale, destinata a supportare e ridare speranza alle donne vittime di violenza ospitate nelle case rifugio, un'iniziativa che merita di essere sottolineata e celebrata perché offre un gesto di solidarietà e cura dall’alto valore simbolico prima ancora che pratico.

Salvatore Mancuso (Segretario generale della FNP-CISL Calabria) ed Antonella Pignataro (Coordinatrice regionale delle politiche di genere della FNP) hanno evidenziato come l’iniziativa della FNP CISL vuole distinguersi per il suo approccio empatico e attento ai bisogni delle donne, sottolineando l'importanza del prendersi cura di sé come parte fondamentale del processo di guarigione e ricostruzione di un'identità personale sistematicamente erosa dalla violenza. La raccolta di cosmetici e prodotti per l'igiene contribuirà a restituire autostima alle donne che affrontano queste sfide.

Inoltre, la sinergia tra Calabria e Trentino sottolinea come anche la solidarietà non abbia confini geografici; è un richiamo all'unità per affrontare insieme una questione di rilevanza nazionale e globale. Questo progetto dimostra che, anche in tempi di crisi, le comunità possono unirsi per fare la differenza nella vita di coloro che sono più vulnerabili.

In un periodo in cui la sensibilizzazione verso temi di giustizia sociale è fondamentale, iniziative come questa pongono le basi per una cultura di rispetto e supporto. È un invito a tutti noi a riflettere su come anche piccoli gesti possano avere un grande impatto nelle vite degli altri. La raccolta di cosmetici e prodotti per l'igiene personale diventa così non solo un atto di generosità, ma anche un messaggio chiaro: non siamo soli nella lotta contro la violenza di genere e insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutte le donne.

Dobbiamo abituarci a dare supporto a chi soffre anche con piccoli gesti ma più spesso, evitare quindi che temi importanti come la violenza sulle donne vengano ricordati solo quando la “televisione” ne parla o nelle giornate di celebrazione.

La FNP CISL Calabria invita quindi i propri iscritti e tutte le persone che condividono l’iniziativa a donare con generosità, per esprimere aiuto e vicinanza, portando i propri contributi presso i punti di raccolta indicati. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza.

Si potranno donare prodotti di bellezza (creme, lozioni, make-up), prodotti per l'igiene personale (shampoo, saponi, dentifrici), accessori per la cura del corpo (spazzole, pettini). Cose semplici, eppure essenziali, che possono contribuire a farle sentire più amate e valorizzate, aiutandole a ritrovare fiducia in sé stesse e a ricostruire la propria vita.