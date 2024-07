Intesa con il CNR per il monitoraggio del rischio frane. Celia e Scarpino: “sulla sicurezza del territorio”

Intesa con il CNR per il monitoraggio del rischio frane. Celia e scarpino: “sulla sicurezza del territorio, impegno incessante dell’amministrazione fiorita”

CATANZARO - “La giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, su proposta di quest’ultimo ha deliberato di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Comune di Catanzaro per regolare la collaborazione finalizzata all’attività di Tecnologie e strumenti innovativi multi scala per la prevenzione del rischio da frane”. Ne danno notizia i consiglieri comunali Fabio Celia e Francesco Scarpino.

“Le azioni da intraprendere – spiegano – interesseranno in particolare le frane presenti nel quartiere Janò e quelle, superficiali e veloci, presenti in alcune aree del territorio comunale. Per queste ultime è prevista la messa a terra di una rete di monitoraggio, con l’obiettivo di indagare il possibile controllo dell’evoluzione cinematica di fenomeni franosi caratterizzati da spostamenti rilevanti e diffusi su aree vaste; rete che utilizzerà impianti di comunicazione elettronica.

La collaborazione con il CNR riguarderà anche un altro importante aspetto, per così dire di sicurezza sociale. Avrà lo scopo infatti di valutare la percezione del rischio frana e la conoscenza di sistemi di allertamento della popolazione e di diverse categorie di portatori di interesse, utilizzando tecniche di indagine sociale, come interviste, focus group e questionari specifici.

L’obiettivo principale di tali attività – spiegano ancora Celia e Scarpino – è quello di migliorare la capacità di risposta, accrescere la resilienza e ridurre la vulnerabilità delle popolazioni esposte ai rischi geo-idrogeologici e agli impatti dei cambiamenti climatici. Con questa ulteriore iniziativa – concludono – l’amministrazione guidata da Nicola Fiorita conferma, casomai ce ne fosse bisogno, il suo impegno incessante sul fronte delle tematiche che riguardano il territorio e i rischi a esso connessi. E questo sia sul piano della prevenzione, sia su quello altrettanto concreto degli interventi lì dove è già conclamata la necessità di mettere il territorio in sicurezza, ambito nel quale si è già investito un volume significativo di risorse e altre se ne stanno attivando attraverso i canali messi a disposizione dalle norme vigenti”.