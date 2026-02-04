Istituto d'Istruzione Superiore "L. Costanzo" di Decollatura: "Scelta ideale per i giovani studenti"

Tempo di lettura: ~6 min

L’IIS “L. Costanzo” di Decollatura, polo scolastico di riferimento dell’area Reventino-Savuto, fa un bilancio al termine del periodo di orientamento e in previsione dell’immediato futuro, in pieno periodo di iscrizioni alle «superiori».

Ad argomentare e fare una carrellata sull’offerta formativa dell’Istituto che comprende ben 4 indirizzi, è il docente e collaboratore in seconda della dirigente, Maria Francesca Amendola, prof. Tommaso Portobonacci.

Professore, perché uno studente dovrebbe scegliere di scriversi a un indirizzo del Costanzo?

“La vera domanda non è perché uno studente dovrebbe iscriversi a un nostro indirizzo ma perché non dovrebbe farlo. La scuola mette a disposizione 4 indirizzi di studio 2 professionali uno tecnico informatico e uno Liceale distribuiti su tre comuni Decollatura dove abbiamo la sede centrale, Soveria Mannelli e Lamezia. Il professionale di Soveria Mannelli è un professionale per l’agricoltura mentre quello di Lamezia oltre all’indirizzo per l’agricoltura presenta l’indirizzo odontotecnico”.

Cominciamo a parlare delle scuole agrarie.

“Gli alunni del professionale di Soveria, momentaneamente ospitati dal Liceo, avranno presto un nuovo istituito con laboratori di ultima generazione e potranno sempre contare su una azienda di oltre 18 ettari dove svolgere tutte le attività pratiche. La scuola guidata dalla Dirigente Maria Francesca Amendola e dal Direttore dei servizi amministrativi Giuseppe Ferrise, continuando nel solco dei dirigenti precedenti, ha potenziato il parco attrezzature con una spesa totale di circa 200.000 euro acquistando 2 trattori, un motocoltivatore, due trince di cui una a braccio, un aratro, una scavapatate, una motopompa, una trivella, due forbici elettriche per potatura, una motosega elettrica, una macchina per la raccolta delle noccioline, un carrellino, un sollevatore, un atomizzatore di ultima generazione, una piccola serra idroponica. Tutto questo per permettere agli studenti sotto la guida degli insegnanti e indirizzati dai nostri collaboratori e tecnici addetti all’azienda agraria, di confrontarsi con una agricoltura moderna 4.0. All’interno dell’azienda i ragazzi potranno confrontarsi in diverse attività da quella della potatura grazie alla presenza di un piccolo frutteto e da un ampio noccioleto a tutto quello che riguarda le piante orticole dalla piantumazione alla raccolta e grazie alla presenza di due serre alla messa in dimora dei semi e seguire le diverse fasi della germinazione. La passione della Dirigente e del DSGA verso i nostri alunni porterà nei prossimi anni a nuovi investimenti ed altre diversificazioni per una preparazione a 360 gradi”.

Anche su Lamezia sappiamo di investimenti importanti.

“Si è così. Al professionale per l’agricoltura di Lamezia gli investimenti fatti, di oltre 150.000 euro, sono stati rivolti a una grande serra Idroponica con annessa aula didattica di ultima generazione per permettere agli studenti di trasformare ciò che apprendono dai libri in pratica e visto la localizzazione della scuola si è impiantato un piccolo uliveto. Inoltre i ragazzi anche qui potranno seguire il ciclo di piante ortive ed utilizzare una serra per la piantumazione”.

E poi c’è l’odontotecnico.

“Non si può che dire bene del professionale indirizzo odontotecnico, da quest’anno nella nuova sede di “Nicastro”, con laboratori che, con investimenti continui nei vari anni, è diventato un fiore all’occhiello. All’interno degli stessi laboratori gli alunni si esercitano realizzando protesi dentarie con attrezzature di ultima generazione. Ormai da anni, sottolineando come la nostra scuola si impegna nei collegamenti con il territorio, le istituzioni e i vari professionisti, la scuola in collaborazione con vari studi dentistici si impegna nella realizzazione di protesi “ecosolidali” da offrire ai meno ambienti”.

Torniamo a Soveria Mannelli. Ci racconta di questo indirizzo che è, sicuramente, uno dei migliori del territorio.

“Al Tecnico informatico di Soveria gli alunni hanno a disposizione oltre a laboratori multifunzionali ultra moderni utilizzati per lo più per le discipline linguistiche di 3 laboratori informatici con varie stampanti 3D e di tutto ciò gli potrà servire per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. La preparazione dei ragazzi è di alti livelli come dimostrano i risultati delle varie competizioni nazionali (es. gare di robotica) dove i nostri allievi si classificano sempre ai primi posti, ai risultati universitari, e all’inserimento immediato nel mondo del lavoro”.

Rieccoci nella sede centrale dove insiste il liceo scientifico.

“Siamo a Decollatura, ovviamente, dove ha sede anche la segreteria. I licei da sempre sono scuole preparatorie agli studi universitari e quindi i risultati sono misurabili dal numero di studenti che portano a temine il loro ciclo universitario e i nostri sono più che lusinghieri come dimostrano i dati della fondazione Agnelli. I nostri alunni possono utilizzare un modernissimo laboratorio linguistico, un laboratorio informatico, un piccolo campetto di pallavolo e tra poco di una palestra in costruzione. Inoltre usufruiscono di un ampio auditorium dove svolgere piccole conferenze e assemblee studentesche, una accogliente e ricca biblioteca dove i nostri studenti possono approfondire i loro studi in modo autonomo o guidati dagli insegnanti; una Biblioteca inclusiva per la presenza di vari computer e di uno scanner “parlante” per gli alunni con disabilità”.

Ecco, proprio parlando di handicap e disabilità, come si pone la vostra scuola nei confronti di questo tema?

“A proposito di questi alunni, permettimi di aprire una piccola parentesi. Il nostro Istituto da sempre si è distinto per l’inserimento e l’inclusione dei ragazzi con disabilità grazie a una classe docente nella sua totalità pronta ad offrire competenza e professionalità”.

Ottimi risultati anche nelle competizioni scolastiche?

“I nostri ragazzi sono sempre tra i primi alle olimpiadi matematiche e come dicevo prima più dell’80% porta a termine i sui studi universitari diventando degli apprezzati professionisti. L’istituto nella sua totalità si distingue anche nei risultati sportivi dove i nostri ragazzi sono tra i primi nelle varie discipline sportive individuali e di squadra”.

Un istituto sensibile anche a tematiche sociali.

“La scuola da sempre è vicina ai bisogni delle famiglie offrendo agli studenti libri in comodato in questo anno scolastico sono stati consegnati circa 800 volumi e mettendo a disposizione un servizio trasporto con bus proprio che quest’anno interessa le località di Motta, Colosimi, Bianchi e Soveria. Bus di proprietà che permette anche visite per motivi didattici all’aziende territoriali o spostamenti verso le università calabresi per attività di orientamento”.

Professore, per concludere, un’offerta completa a 360°, insomma.

“Sicuro di dimenticare qualcosa perché le attività che offriamo ai nostri studenti sono molteplici torno alla tua domanda iniziale perché un ragazzo dovrebbe scriversi al Costanzo e rispondo dicendo: quante scuole possono offrire quello che offriamo noi, quante scuole sono sempre pronti ad ascoltare i bisogni delle famiglie e chiedo a te perché un ragazzo non dovrebbe iscriversi alla nostra scuola?”.