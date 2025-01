IV congresso territoriale Cisl scuola Magna Grecia "Diamo forma al futuro"

Mercoledì 15 gennaio 2025, a partire dalle ore 9,30, si terrà presso l’Hotel “Perla del Porto” di Catanzaro il IV Congresso Territoriale della CISL Scuola Magna Grecia, per il rinnovo degli organismi statutari dell’organizzazione sindacale e per fare il punto sulle sfide che il sistema educativo deve affrontare in un contesto in continua evoluzione.

La giornata si aprirà con la relazione introduttiva di Alfredo Silipo, Segretario Generale della CISL Scuola Magna Grecia, che traccerà un bilancio dell’attività svolta e delineerà le prospettive future per il sindacato e il settore scolastico.

Seguiranno gli interventi del Segretario Generale della CISL Magna Grecia Daniele Gualtieri e del Segretario Generale CISL Scuola Calabria Raffaele Vitale.

Le conclusioni saranno affidate a Ivana Barbacci, Segretaria Generale Nazionale della CISL Scuola, che offrirà una visione strategica sul ruolo della scuola come leva per il rilancio sociale, economico e culturale del Paese.

Il Congresso dal tema “Diamo forma al futuro” rappresenta un momento cruciale di confronto e partecipazione per gli iscritti, gli operatori del settore scolastico e i rappresentanti delle istituzioni locali, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro scolastico di qualità e all’altezza delle nuove sfide.