KIKO & THE BLUES REFUGEES FUORI CON IL NUOVO ALBUM ‘GHOSTS’

Una frizzante ventata di blues moderno con tutta l’esperienza della vecchia scuola per la formazione portoghese.

L’uscita del nuovo album ‘Ghosts’ della band portoghese Kiko & The Blues Refugees, disponibile dal 27 settembre nei principali store di musica e su tutte le piattaforme digitali, ci permette di conoscere meglio il quintetto guidato dal cantante di origini statunitensi Kiko Pereira, definito dal critico musicale José Duarte ‘la migliore voce blues e jazz del Portogallo’.

La formazione mescola con perizia e classe blues tradizionale con influenze moderne, creando un sound caratterizzato da voci soul, riff di chitarra accattivanti e un'intensità ritmica coinvolgente.

Il loro album di debutto ‘Threadbare’ del 2022 già presentava un mix di jazz, soul, gospel e pop, tutti elementi profondamente radicati nel blues. L'album ha ricevuto numerosi elogi per la sua diversità musicale e per i testi socialmente impegnati, affrontando temi come fake news e giustizia sociale.

Canzoni come ‘Doktor Doom’, ‘Sugar for Your Instagram’ e ‘Fake News’ hanno conquistato popolarità sulle piattaforme di streaming grazie alla capacità di fondere emozioni sincere con temi attuali e contemporanei, rendendola senza tempo e particolarmente rilevante nel panorama musicale odierno.

‘Ghosts’, una riflessione sulle sfide del tempo che passa

Prodotto da André Indiana, ‘Ghosts’ presenta collaborazioni speciali con musicisti rinomati come BJ Cole, AG Weinberger, Eduardo Cardinho, Telmo Marques e molti altri.

L'album analizza temi profondi come il distacco emotivo, la reclusione sociale e l'introspezione personale, riflettendo sulle lotte e la resilienza dello spirito umano, offrendo uno sguardo positivo di fronte alle difficoltà.

Critica gli effetti isolanti della tecnologia, la pressione delle aspettative sociali, il viaggio verso l'autoconsapevolezza e la vita autentica. Attraverso una miscela di riflessione nostalgica e determinazione impegnativa, i testi incoraggiano gli ascoltatori a dare valore alle connessioni genuine e ad abbracciare il loro vero sé in un mondo caotico.

La band, composta da António Mão de Ferro alle chitarre, Jorge Filipe Santos alle tastiere e dalla dinamica sezione ritmica di Carl Minnemann al basso e João Cunha alla batteria, mette in mostra la sua eleganza e la sua energia distintive in ogni traccia del nuovo album.

Il singolo ‘Wise Old Man’, uscito per anticipare l’album, ben rappresenta la tematica principale del nuovo lavoro, un viaggio musicale profondo ed emozionante con Kiko & The Blues Refugees e il loro nuovo album ‘Ghosts’.

Kiko & The Blues Refugees all’European Blues Challenge

Kiko & The Blues Refugees si sono aggiudicati il ​​terzo posto nell'edizione 2024 dell'European Blues Challenge, il più prestigioso concorso blues europeo, tenutosi quest'anno a Braga riunendo 24 artisti selezionati provenienti da vari paesi del vecchio continente. L'esibizione della band portoghese è stata caratterizzata da un'energia contagiosa e da una profondità emotiva che ha affascinato sia il pubblico che la giuria.

Con una magistrale miscela di blues tradizionale e influenze contemporanee, Kiko & The Blues Refugees si sono confermate una delle band più promettenti dell'attuale scena musicale portoghese, un meritato riconoscimento che ha attirato l'attenzione anche sul piano internazionale.

Un risultato che consolida la loro posizione nel panorama blues europeo e apre le porte a nuove opportunità, dimostrando che il blues lusitano occupa un posto di rilievo sulla mappa musicale mondiale.

