L'applicazione della realtà virtuale nei vari settori online

La realtà virtuale (comunemente abbreviata con l’acronimo “VR”, da “Virtual Reality”) ha trovato applicazioni in numerosi settori in tutto il mondo, rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono il digitale.

La transizione digitale è oggi non solo un tema legato all’innovazione di alcuni settori, ma un vero e proprio cambio di modalità nel relazionarci con la tecnologia.

Esploreremo qui una breve panoramica delle principali applicazioni della VR nei vari settori.

Intrattenimento online

Fra tutti i settori dove la VR viene impiegata, quello sicuramente più di spicco, è l’intrattenimento online. Possiamo definire tutto l’intrattenimento digitale, come il vero e proprio trampolino di lancio per tutte le tecnologie digitali che stanno avendo oggi grande successo.

I videogiochi ed i giochi online, sono stati infatti i primi a utilizzare la Virtual Reality e l’Intelligenza Artificiale. Oggi queste tecnologie sono utilizzate specialmente per l'intrattenimento su console e computer, mentre per altre nicchia, tipo l'intrattenimento da browser o via App, sarà necessario aspettare altro tempo, nonostante le funzionalità live dove l'interazione tra giocatori è già presente.

Ma cosa consente di fare la VR?

La VR è sostanzialmente una tecnologia che consente di creare un ambiente simulato tridimensionale con cui gli utenti possono interagire in modo immersivo. Proprio per questo suo aspetto è ampiamente usata nei giochi online e nei videogame.

Spesso, quando sentiamo parlare di VR, la associamo al metaverso, un mondo virtuale creato per sembrare reale. Qui è possibile giocare live, interagire tramite cuffie o chat con altri utenti da tutto il mondo, scambiarsi oggetti e tanto altro. La Virtual Reality permette al giocatore di calarsi nella parte del suo avatar appieno e grazie alla tecnologia 3D e ad altre tecnologie indossabili, vivere appieno l’esperienza immersiva, un po’ come accadeva nel futuristico film di Spielberg, “Ready Player One”.

Istruzione e Formazione

Che si tratti di formazione scolastica e accademica, piuttosto che di addestramento (compreso quello militare) la VR viene ampiamente usata per simulare ambienti di apprendimento.

A seconda del tipo di corso / addestramento, questa simula determinati ambienti reali con l’integrazione di informazioni digitali (Realtà Aumentata) o ancora riproduce completamente in digitale e tridimensionale un ambiente virtuale (Realtà virtuale).

Fra alcuni esempi troviamo: visite virtuali a musei, simulazioni storiche o laboratori scientifici interattivi per corsi universitari.

Ancora, la VR viene utilizzata in ambito professionale per far apprendere in totale sicurezza e senza rischi agli studenti di determinati corsi di studi. Per esempio i corsi di medicina e chirurgia utilizzano la VR per simulare operazioni in ambienti controllati e riproducibili.

Commercio e Marketing

Ancora un altro settore che utilizza la VR per molteplici azioni, è sicuramente quello del commercio elettronico, oggi quasi superiore a quello fisico tradizionale che cerca di destreggiarsi fra crisi e nuove norme.

I negozi online più all’avanguardia, come ad esempio le grandi catene di abbigliamento o arredamento, utilizzano la VR per offrire esperienze di shopping immersivo, durante il quale, i clienti, possono visualizzare i prodotti in 3D e "provarli" virtualmente prima di acquistare, o ancora, personalizzarli, per un’esperienza sempre più unica. (Per questo si parla di "shopping esperenziale”).

Non solo nei negozi online al momento diretto dell’acquisto, ma anche durante la fase di sponsorizzazione preliminare di un prodotto o di un servizio, si punta molto sulla Realtà Virtuale.

Ad esempio, alcune campagne di marketing, sfruttano la VR per creare esperienze coinvolgenti per l’utente, come tour virtuali di prodotti, location o servizi. Immaginate la potenza di questo strumento per un’agenzia immobiliare o per un’agenzia di eventi. Nel primo caso, questa tecnologia permette all’utente di risparmiare tempo sulle visite agli appartamenti in fase di scelta iniziale, rendendo ai suoi occhi, l’agenzia che fa uso di questa tecnologia, sicuramente più appetibile dei suoi competitor.

La Realtà Virtuale permette all’azienda in fase di marketing, di incuriosire maggiormente l’utente e renderlo partecipe, aumentando di fatto, le chance che quest’ultimo acquisti il suo prodotto/ servizio.