Comunicato stampa:

L’UICI di Catanzaro ha presentato alla Sala Stampa della Camera gli eventi di dicembre

LA CULTURA DELL’INCLUSIONE E DELL’ARTE ACCESSIBILE AI NON VEDENTI

Si è svolta mercoledì 27 novembre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa di presentazione degli eventi promossi dall’Unione Ciechi e degli Ipovedenti (UICI ) Sezione di Catanzaro in programma in occasione della 66° Giornata Nazionale del Cieco con seminario presso l’Accademia delle Belli Arti il 12 dicembre sul tema “La promozione del Turismo Culturale Accessibile per i non vedenti: il progetto Aives- che nasce per la fruizione dei beni culturali ai non vedenti con un sistema multisensoriale, mentre il 13 dicembre sarà il Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare lo spettacolo artistico inclusivo”: “Padre io sono cieco... Può un cieco guidare altri ciechi? giunto alla IX edizione.

Alla presentazione organizzata su iniziativa dell’On. Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera) sono intervenuti Linda Legname, (Vicepresidente UICI) Luciana Loprete (Consigliere Nazionale, Presidente Sezione di Catanzaro UICI - Presidente IRIFOR Catanzaro) Stefania Mancuso (Direttore Scientifico Omniarch) ed Elena Console (Owner T.E.A srl di Catanzaro e AIVES). I lavori sono stati moderati dalla giornalista Giò Di Sarno.

Ad aprire i lavori di presentazione è stato l’On. Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera): “Con piacere porto i saluti della Commissione Cultura della Camera a questa importante presentazione del palinsesto culturale dell'Unione Ciechi e degli Ipovedenti della sezione Catanzaro per la 66 Giornata Nazionale del Cieco. Da sempre sosteniamo che l'abbattimento degli ostacoli per la piena fruizione del patrimonio culturale italiano per le persone con disabilità è una battaglia di civiltà che ovviamente non ha colore politico. L'accessibilità piena e totale dei siti museali, archeologici, musicali costituisce per il Parlamento ed i ministri Giuli e Locatelli una priorità da perseguire con la massima cura e attenzione. In tutti i musei italiani sono in atto interventi importanti, finanziati con intervento importante strutturale del PNRR per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la realizzazione di percorsi che rendano fruibile a tutti il nostro patrimonio.

I due eventi che oggi presentiamo colgono quindi in pieno questo indirizzo. Il valore della multisensorialità che sarà approfondito nel primo seminario non rappresenta un'occasione solo per i non vedenti, ma un modello vincente per tutto il sistema museale. Le nuove tecnologie, infatti, sempre più utilizzate nella valorizzazione culturale nell'ambito delle esperienze immersive devono rappresentare strumenti utili anche per l'abbattimento delle barriere, architettoniche, fisiche, cognitive e sensopercettive”.

Il presidente Mollicone ha annunciato che in Commissione Cultura è stato adottato da poco il testo base della proposta di legge iniziativa dell’On. Baldelli che andrà a regolare il settore, andando a coprire una lacuna legislativa sulle garanzie a favore delle persone disabili nell'ingresso e nella partecipazione a concerti, spettacoli, eventi sportivi su tutto il territorio nazionale. “Con questo intervento legislativo si dovrà prevedere un numero di posti riservati ai disabili, il biglietto gratuito per l'accompagnatore, adeguate condizioni di accesso e fruibilità, un numero telefonico dedicato per l'acquisto dei biglietti e per tutte le informazioni utili alla partecipazione, anche eventualmente per il cambio dei posti. L’auspicio finale è che le Associazioni categoria al mondo culturale e Parlamento, infatti, devono continuare a lavorare insieme per rendere progetti come questi strutturali organici nei palinsesti tutta la nazione “.

Appassionato l’intervento dell’’On. Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni: “Per me è una doppia emozione in quanto sono orgogliosa da catanzarese oggi di sentire qui alla Camera dei Deputati una fetta di casa mia. Conosco da anni l’impegno che la presidente Loprete mette nel guidare l’UICI di Catanzaro con la realizzazione di tante iniziative frutto di capacità, passione e grinta.

Ringrazio il presidente Mollicone per questa sensibilità importante avuta che dovrebbe accompagnare le istituzioni e non soltanto la politica. So che i Partners degli eventi sono tanti e tutti importanti, a partire dalla Regione Calabria che dà sostegno al progetto che oggi presentiamo. Credo che non ci sia un modo migliore per vedere se non attraverso il mondo dell'arte e della cultura. E quindi l'idea di mettere in campo un progetto sperimentale che auspichiamo possa appartenere a tutti i contenitori culturali, con ovviamente la possibilità della promozione del turismo in Calabria di una maggiore accessibilità per quanto riguarda i non vedenti al mondo della cultura e dell'arte, io credo che sia un fatto dovuto ed un fatto di grande civiltà, ma soprattutto ci insegna che molte volte vedere attraverso gli occhi dei non vedenti significa vedere realmente la realtà delle cose.

Importante è la sinergia tra l’UICI, le Istituzioni tutte ed il mondo culturale qua oggi rappresentato dall’Accademia delle Belli Arti di Catanzaro il cui affiancamento è un fatto davvero prestigioso, così come sicuramente importante e ricco di qualità e di significati sarà l’evento che il 13 dicembre si realizzerà nel nostro teatro Politeama di Catanzaro” ha concluso l’On. Wanda Ferro.

Ad intervenire per l’UICI nazionale è stata la vicepresidente Linda Legnami che ha portato i saluti del presidente Mario Barbuto. “Oggi qui si parla di arte, quindi di bellezza che è diritto fondamentale di tutti gli esseri umani indipendentemente della loro condizione. Prima essere umani e poi subentra la condizione che in questo caso la condizione di persona con disabilità visiva. Così come emerso dal recente G7 “Inclusione e Disabilità” svoltosi in Italia un mese fa l’'arte deve essere fruita alla persona con disabilità non solo perché è eticamente corretto ma perché è necessario in quanto diritto di ogni cittadino e di ogni persona. Quindi queste manifestazioni come quella di oggi ed il lavoro di rete con tanti Partners ed Associazioni rafforzano la comunione di competenze, rafforzano il fare per non lasciare indietro nessuno, per arrivare a tutte le persone appunto indipendentemente dalla loro condizione. Quindi siamo davvero felici di questa di questa iniziativa dell’UICI di Catanzaro e metteremo tutto l'impegno affinché questi progetti e tanti altri vengono portati avanti”

A portare i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Ente che patrocina gli eventi, è stato il consigliere regionale Pietro Molinaro, il quale ha sottolineato l’importanza delle tematiche culturali e sociale delle iniziative ed eventi programmate che meritano tutta l’attenzione che stanno avendo a livello nazionale.

Il progetto Aives, oltre che con un apprezzato video, è stato ampiamente e dettagliatamente presentato nel corso degli interventi di Elena Console (Owner T.E.A srl e AIVES) che ha riepilogato la nascita del progetto, dall’idea, alle fasi sperimentali con IRIFOR, alle fasi di test fino alla costruzione e brevetto, e da Stefania Mancuso (Direttore Scientifico Omniarch) che ha dettagliatamente evidenziato il ruolo fondamentale della trascrizione e sunto delle narrazioni di quadri e opere d’arte che invece sono spiegate in centinaia e centinaia di pagine. Un progetto di alto spessore culturale che consente la fruizione delle opere d’arte/manufatti archeologici documenti miniati ai non vedenti attraverso la trasmissione di stimoli che inducono nell’utente sensazioni ed emozioni in grado di “comunicare” l’arte.

Di grande soddisfazione l’intervento della presidente dell’UICI di Catanzaro Luciana Loprete: “Ringrazio di cuore innanzitutto l’On Mollicone (presidente della Commissione Cultura alla camera) per la grande attenzione e sensibilità avuta nel volerci ospitare in tale prestigiosa cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati che permette di proporre e valorizzare anche a livello nazionale le nostre iniziative a favore dei non vedenti, un’opera che da anni svolgiamo con impegno e passione grazie anche supporto dell’Unione Ciechi nazionale.

Gli eventi che andremo a realizzare a Catanzaro, per la cui realizzazione ringraziamo tutti gli Enti ed i Partners, in primis la Regione Calabria per il sostegno dato attraverso il bando Attività culturali 2023, sono per noi momenti importanti per far crescere e creare una sensibilizzazione nella collettività e dimostrare come l’arte e la musica possono abbattere le barriere, anche quelle della disabilità, diventando filo conduttore che unisce, include e non divide. Parleremo del progetto AIVES, della multisensorialità di questo metodo che abbraccia tutte le disabilità. Saranno due giorni di full immersione di arte: il 12 dicembre arte accessibile pittorica presso l’accademia delle Belli Arti ed il 13 al teatro Politeama arte come musica, recitazione ballo.”

Ospiti della serata, condotta da Giò Di Sarno e da Luciana Loprete, saranno Annalisa Minetti ed il comico Baz oltre che artisti locali e nazionali che si cimenteranno in arte canora, ballo e comicità.

Gli eventi presentati hanno, tra gli altri, il patrocinio di “RAI Calabria” e la Media Partner di “RAI Pubblica Utilità” e della “TGR”, del Comune di Catanzaro, della Fondazione Politeama e dell’Avis Provinciale di Catanzaro, la Media Partner del Gruppo Diemmecom - La C TV.

La conferenza stampa è sulla WebTv della Camera dei Deputati : https://webtv.camera.it/evento/26782