La Battaglia di Giuseppe Autelitano: Salvare l'Ex Seminario di Bova Marina

Da Speranza di Centro di Eccellenza adDeposito di rifiuti: un sogno compromesso

Dalla cronaca Jonica della Gazzetta del Sud del 19 marzo ho letto la corrispondenza da Melito P.S. a firma di G.T. dal titolo “ Rifiuti, l’ex Seminario diventa deposito”.

Sono rimasto basito leggendo la notizia. Non credevo ai miei occhi. Grande è stata la sorpresa di vedere trasformato un luogo che dopo le vicende fallimentari dell’AISM sembrava destinato a diventare finalmente un luogo di valore altamente sociale come Ospedale di Comunità cui era stato destinato da un finanziamento del PNRR .

Non posso pensare al luogo che nel settembre del 2001, ripulito e rimesso a nuovo da decine di cittadini e giovani volontari, io stesso da Sindaco ho consegnato all’AISM l’ex Seminario, con un protocollo firmato da me, dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia , dal Direttore Generale dell’ASP e dal Presidente dell’AISM, per farlo diventare un Centro di eccellenza e di cura della sclerosi multipla. Dopo tale delusione, lo sperpero di denaro pubblico, i danni provocati dall’incuria e vandalismo nessuno poteva immaginare che tale luogo ricco di storia e di nuove aspettative potesse diventare una discarica pubblica. Mi meraviglia che il sindaco che pure è stato l’artefice, da deputato, del finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione del Seminario abbia potuto permettere tale oltraggio e scempio. Mi auguro che si metta fine a ciò revocando l’Ordinanza sindacale di autorizzazione.

Giuseppe Autelitano

(già sindaco di Bova Marina)