La “Colombia” come catarsi dell’anima nel nuovo singolo di Elena Camo

Dopo aver dato prova della sua versatilità nel debut album “Contromano”, che l’ha vista muoversi con delicatezza, eleganza e carisma tra introspezione, grinta e differenti sonorità che spaziano dal pop al latin fino ad abbracciare l’elettronica, la cantautrice e vocal coach veronese d’adozione mantovana Elena Camo torna ad incantare il pubblico con il suo nuovo singolo, "Colombia" (CamofanRecords).

“Colombia” è l’emblema in musica dell’evasione, delle serate sfrenate e del rinnovamento personale; un invito travolgente a lasciarsi trasportare dalle onde sonore di un viaggio verso la Colombia. Con una carriera consolidata e una voce unica che arriva dritta al cuore, Elena ci regala la colonna perfetta per un’estate dall’insegna della libertà e della scoperta di sé.

Il brano nasce dalla volontà di mettere in pausa la frenesia quotidiana, dalla voglia di mare e delle serate in discoteca animate dal desiderio di conquistare il mondo e fare nuove conoscenze. Super radiofonica ed estremamente ballabile, questa traccia insegna come, anche dopo una rottura, sia possibile – e necessario – ritrovare se stessi, partendo per un viaggio metaforico o figurato. L’artista canta l'importanza di rinnovarsi e di evolversi, trovando la parte migliore di sé nonostante il cambiamento possa a volte spaventare. Un’esortazione a spalancare le braccia al cambiamento per aprire le ali verso nuovi orizzonti, con la curiosità accesa negli occhi e nel cuore nei confronti di ciò che ci circonda.

Famelici di vita, pronti ad esplorare nuovi territori, sia fisici che emotivi. Una trasposizione in musica dell'energia inesauribile che scaturisce dal coraggio di vivere appieno ogni momento, di abbracciare il nuovo con entusiasmo e fiducia. La Colombia diventa così non solo una destinazione geografica, ma anche un simbolo di rinascita e scoperta. Elena ci sprona a lasciarci trasportare dai ritmi incalzanti della musica, a sentirci vivi e vibranti, a cercare sempre qualcosa di più, qualcosa che ci faccia sentire completi e in armonia con il mondo. La canzone è un tributo alla vitalità, alla capacità di adattarsi e di crescere, anche quando le circostanze sembrano lasciarci all’impasse. È un promemoria del fatto che siamo tutti in grado di trasformarci e di trovare nuove strade, di rinascere dalle ceneri del passato e di volare verso nuovi itinerari con il cuore leggero e la mente aperta.

Prodotto dalla stessa Elena Camo a quattro mani con Graziano Fanelli, "Colombia" è un biglietto di sola andata verso un luogo in cui il mare caraibico si mescola con l'oceano Atlantico, dove la flora e la fauna della foresta amazzonica convivono con la regione del caffè, la musica e i balli tipici. Un mix di elementi che rendono il pezzo un'esperienza, un’esperienza unica e ringenerante.

«"Colombia" – dichiara l’artista - è il mio modo di celebrare la vita e il cambiamento. Volevo creare, insieme a Graziano Fanelli, qualcosa che fosse non solo una canzone, ma un vero e proprio viaggio emotivo. La Colombia rappresenta per me un luogo di libertà e di rinascita, un posto dove si può ritrovare se stessi e scoprire nuove possibilità.»

Il testo del brano, evocativo e intriso di una forza liberatoria che si percepisce fin dalle prime battute, narra il desiderio di evadere, di lasciare alle spalle il passato e le sue difficoltà. Un invito a partire, a cercare nuovi orizzonti per ritrovare la propria serenità, che nelle liriche audaci e decise «Ora che non ci sei mi sento più sexy, sexy, se mi hai lasciata meglio così», evidenzia la ritrovata autostima e il piacere di essere liberi, liberi di sentirsi sensuali e sicuri di sé anche dopo una rottura. Un messaggio importante di empowerment e autodeterminazione che rende “Colombia” un pezzo leggero ma al tempo stesso ricco di significato.

Il videoclip ufficiale che accompagna il singolo, girato tra le spiagge e le vie di Medellín, cattura ed amplifica l'energia e la bellezza del brano, con ballerine strepitose che danzano al ritmo delle sonorità pop caraibiche, trasportando lo spettatore in un mondo colorato e festoso.

https://youtu.be/96_IL1Vd4FQ?si=dCmJ_xqQk1zFNPZF





"Colombia" è un'esperienza sensoriale che celebra la vita, l'energia e la capacità di rinnovarsi. Con la sua voce unica e una produzione impeccabile, Elena Camo ci invita a ballare, sognare e abbracciare il cambiamento. Un viaggio musicale che ci ricorda che, ovunque ci portino le nostre avventure, la voglia di vivere a pieni polmoni non deve mai mancare.