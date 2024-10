Festa dei Popoli: Ordinanza della Polizia Locale per la Viabilità del 4 e 5 Ottobre

Catanzaro Sabato 5 ottobre, in occasione della Festa dei Popoli, sarà nuovamente vigente l’isola pedonale su Corso Mazzini. Di seguito i provvedimenti adottati dalla Polizia locale in vista dell’evento:

Dalle ore 14 di venerdì 4 ottobre alle ore 01:00 di domenica 6 ottobre, divieto di sosta con zona rimozione in Piazza Rossi e Piazza Basilica Immacolata;

Per sabato 5 ottobre:

dalle ore 16:30 fino alle ore 1:00 di domenica 6 ottobre 2024, istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini compreso tra Via San Nicola e Via Serravalle;

Dalle ore 16:30 alle ore 20:30, divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini compreso Piazza Garibaldi (San Giovanni) e Via San Nicola;

Dalle ore 16:30 alle ore 19:30, divieto di sosta con zona rimozione su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Via Serravalle e Piazza Cavour;

Dalle ore 18:00 alle ore 20:30, area pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) e Via San Nicola;

Dalle ore 18:00 alle ore 01:00 di domenica 6 ottobre 2024, area pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Via San Nicola fino a Via Serravalle;

Dalle ore 18:00 alle ore 19:30, area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Via Serravalle e Piazza Cavour;

Dalle ore 19:30 alle ore 01:00 di domenica 6 ottobre inversione di marcia in Via Serravalle nel tratto compreso tra Discesa Jannoni e Corso Mazzini. Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini da Via Case Arse a Via Discesa Poerio e da Via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).