La fotocamera di Bad Bunny conquista Wallapop con un aumento del 180% durante il tour del cantante
Il fenomeno Bad Bunny è ormai una realtà anche su Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile. In concomitanza con l'entusiasmo generato dai concerti dell'artista, le ricerche della fotocamera di Bad Bunny – il gadget distribuito agli spettatori all'ingresso dei concerti – sono aumentate del +180%, rendendola uno degli articoli più desiderati da fan e collezionisti.
Anche l'interesse per il cantante sulla piattaforma è cresciuto in modo significativo, con un incremento del +143% delle ricerche legate a Bad Bunny nelle ultime settimane. Una tendenza che conferma come ogni tour dell'artista vada ben oltre la musica, trasformandosi in un autentico fenomeno culturale e di consumo.
Vinili, magliette e accessori: i prodotti del cantante portoricano più ricercati
Oltre alla celebre fotocamera diventata virale, anche il merchandising e gli articoli da collezione legati a Bad Bunny hanno registrato un forte aumento di popolarità su Wallapop. Le ricerche di magliette ispirate all'artista sono cresciute del +120%, mentre l'interesse per i suoi vinili continua a consolidarsi tra fan e collezionisti.
Tra i formati fisici più ricercati spicca il vinile DeBÍ TiRAR MáS FOToS, le cui ricerche aumentano del +96%, seguito da Un Verano Sin Ti (+89%) e YHLQMDLG (+70%).
Anche gli accessori riflettono l'impatto del fenomeno Bad Bunny. Le ricerche di cappellini legati al cantante crescono del +87%, quelle delle bandane del +82% e quelle dei braccialetti del +76%. Inoltre, l'interesse per le stampe decorative aumenta del +59%, mentre le tote bag ispirate all'artista registrano una crescita del +56%.
Questa tendenza dimostra come i fan cerchino di prepararsi al meglio al concerto o di prolungare l'esperienza ben oltre l'evento dal vivo, trasformando merchandising, accessori ed edizioni fisiche in autentici oggetti da collezione all'interno del mercato dell'usato.
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