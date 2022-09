La Juventus va in finale di Tim Cup

TORINO, 12 GIUGNO 2020- Il Milan pareggia a Torino, lo fa anche in inferiorità e senza Ibra ed Hernandez, ma passa la Juventus, grazie al gol segnato all'andata. Pioli alla vigilia aveva annunciato un Milan battagliero, e in effetti i rossoneri hanno combattuto fino al 95esimo. La Juventus ha iniziato a spingere dal primo minuto, tanto che al quarto d'ora ha avuto la possibilità di andare in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso da Orsato. Ronaldo ha però calciato male e fallito. Dopo 2 minuti i rossoneri sono rimasti in inferiorità, con Rebic espulso per un brutto fallo su Danilo. Nonostante questo i rossoneri hanno mantenuto lo zero a zero fino a fine primo tempo.

Pioli nella ripresa ha osato inserendo Leao e Colombo, ma la mancanza di Ibra ha tolto al Milan potenza offensiva. I rossoneri hanno però tenuto bene il campo e battagliato, dimostrando anche una buona condizione fisica. Il Milan alla lunga é sembrato lucido e organizzato, a differenza dei bianconeri, apparsi disordinati e ancora in cattive condizioni. Il gioco di Sarri non si é visto, ma nonostante questo i bianconeri passano il turno. Fa la differenza il rigore calciato da Ronaldo a San Siro. Pioli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, a cui il Milan, dovrebbe dare molto di piú.