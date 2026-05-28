La Madonna di Porto a Catanzaro: cresce l’attesa all’Immacolata. Don Raffaele Zaffino: “Maria raduna il popolo di Dio”

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Cresce l’attesa a Catanzaro per l’arrivo del Quadro della Madonna di Porto, atteso venerdì nella Basilica dell’Immacolata, nel cuore del centro storico cittadino, nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo dei 400 anni dell’origine della devozione.

Alla vigilia dell’evento, la Basilica vive già un clima di intensa partecipazione e preparazione. Confraternite, volontari e numerosi parrocchiani sono in fermento per predisporre l’accoglienza dell’antica immagine mariana, curando ogni dettaglio con spirito di servizio, fede e devozione popolare.

Un’atmosfera che coinvolge profondamente anche il rettore della Basilica dell’Immacolata, don Raffaele Zaffino, che esprime sentimenti di gioia ed emozione per una visita che si annuncia storica per la città.

«Accogliere la Madonna di Porto nella nostra Basilica – afferma – rappresenta un momento di grazia e di intensa spiritualità per tutta la comunità cittadina. Maria continua a radunare il popolo di Dio, richiamandoci alla speranza, alla comunione e alla semplicità della fede vissuta».

Nei locali della Basilica e lungo il percorso cittadino si respira già il clima delle grandi occasioni. Le confraternite stanno predisponendo i servizi liturgici e processionali, mentre tanti volontari e fedeli collaborano con generosità affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi.

L’arrivo della Madonna di Porto a Catanzaro si inserisce nel cammino giubilare voluto dall’arcivescovo mons. Claudio Maniago per celebrare il IV Centenario della devozione, rinsaldando il legame storico e spirituale tra il Santuario di Porto, la città di Catanzaro e l’intero territorio diocesano.

Per la Basilica dell’Immacolata sarà un’occasione di preghiera, affidamento e rinnovata testimonianza di quella pietà popolare che continua ancora oggi a custodire la fede del popolo calabrese.