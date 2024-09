La Pro Loco Simeri Crichi ets invoca l'intervento del Prefetto sul comportamento dell'amministrazione comunale.

(Riceviamo e pubblichiamo testo integrale)

L’intervento del Prefetto di Catanzaro per salvaguardare la festa della Cona, in programma il prossimo 15 settembre, a Simeri Crichi: questo è quanto chiede in una nota il presidente della Pro Loco di Simeri Crichi, Franco Canino, il quale punta l’indice accusatorio verso l'amministrazione comunale del centro catanzarese, rea, secondo Canino, di boicottare il programma di eventi civili legati alla imminente festa patronale.

“Come presidente della Pro Loco – ha affermato Canino – ho più volte sollecitato il sindaco Davide Zicchinella a fissare un incontro finalizzato anche alla organizzazione della nostra festa patronale di Simeri Crichi, molto sentita dai cittadini di Simeri Crichi e non solo, vista anche la presenza di emigrati, ancora presenti nella nostra cittadina.”

“La mia richiesta – continua Canino – è caduta puntualmente nel vuoto e sinceramente non riesco a comprendere i motivi di questa chiusura totale da parte del Comune di Simeri Crichi verso la nostra festa, la festa di Simeri Crichi.

Il paradosso è che proprio l’amministrazione comunale ha stanziato per estemporanee iniziative pseudo associative dal bassissimo risultato in fatto di interesse da parte dei cittadini e dei turisti, oltre centomila euro.

Questo è l’esempio lampante di come l’attuale amministrazione comunale si stia dimostrando brava nello sciupare ingenti risorse economiche privilegiando per motivi elettorali parte del territorio in vista delle prossime competizioni regionali.”

“Alla luce di tutto ciò – conclude Canino – chiedo al Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, di intervenire in modo deciso affinché risolva l’ostracismo da parte del Comune di Simeri Crichi verso la Pro Loco di Simeri Crichi, oggi per l'organizzazione della festa patronale ma più in generale verso l'associazione impegnata da oltre vent'anni nel sociale secondo la normativa regionale e nazionale sul terzo settore.”