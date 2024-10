La Scuola di Sant'Elia intitolata al Dott. Fausto Marino: un tributo a un educatore e Politico Pentonese (Video)

Intitolata la scuola secondaria di I grado di Sant’Elia di Pentone al Dott. Fausto Marino.





“Veterinario, politico, educatore pentonese”, questo si legge sulla targa apposta all’ingresso della scuola.





Un omaggio postumo che l’amministrazione comunale di Pentone ha inteso riservare ad un pentonese che ha vissuto la sua appartenenza e la sua idea di comunità lasciando numerose testimonianze di questo attaccamento.





Il Dott. Fausto Marino, qualunque sia stato il ruolo ricoperto, politico, presidente della banda locale, vice preside e docente di matematica dell’allora scuola media è riuscito a lasciare un’impronta indelebile tanto che questa intitolazione ha messo un pò tutti d’accordo.

La realizzazione della struttura, interessata dai lavori di adeguamento sismico, è stata costellata di ostacoli e difficoltà, ma la perseveranza dell’amministrazione, dell’ufficio tecnico comunale in primis hanno prodotto questo risultato che appartiene a tutta la comunità.





Avere un gioiello di architettura, tecnologia e sicurezza realizzata a Sant’Elia, ossia a pochi chilometri da Catanzaro, consegna al territorio una scuola all’avanguardia che presto sarà anche dotata di laboratori tecnologici 4.0 e all’esterno di uno spazio coperto per le attività sportive.





Presente naturalmente l’amministrazione guidata dal Sindaco, Vincenzo Marino, le associazioni locali, la Dirigente Scolastica dell’Ic Taverna, Maria Sganga, il parroco di Sant’Elia, Don Simone Marchese, nonchè la famiglia Marino al gran completo che per bocca del primogenito, Nicola, ha inteso ringraziare della scelta ricaduta sul proprio genitore, ricordando di lui attaccamento, identità e convinzione che la scuola deve essere agenzia educativa per eccellenza.

Presenti anche diversi ex alunni che hanno voluto omaggiare il loro “rigido” professore che però li ha educati alla vita.





Un’intitolazione quindi omaggio ad un grande pentonese, ma ugualmente la certezza che la comunità pentonese e più in generale la società attuale ha bisogno di riscoprire modelli come il Dott. Fausto Marino, che hanno vissuto la politica, il lavoro e la famiglia come un servizio sempre teso alla crescita e allo sviluppo culturale, sociale ed educativo.





“Orgoglioso del lavoro realizzato, della scelta per l’intitolazione e soprattutto convinto che oggi da questa cerimonia passa un pò di storia di Pentone, una storia che va riproposta nei suoi modelli migliori e a cui tutti dobbiamo guardare con ammirazione” - così il Sindaco, Vincenzo Marino, che ha invitato inoltre le nuove generazioni di alunni e studenti avere cura di questo gioiellino.