Lacrime di San Lorenzo 2024: preparati a osservare le Perseidi nel cielo di agosto

Scopri tutto quello che c'è da sapere su uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno, quando e dove ammirare le stelle cadenti più spettacolari del 2024.

Come ogni anno, il cielo notturno di agosto si accende con le Perseidi, uno spettacolo naturale noto come le "Lacrime di San Lorenzo". Questa pioggia di meteore, una delle più amate e conosciute, raggiungerà il suo picco di visibilità tra l'11 e il 12 agosto 2024.

Cosa sono le perseidi?

Le Perseidi sono uno sciame meteorico causato dai detriti della cometa Swift-Tuttle. Questi frammenti, entrando nell'atmosfera terrestre, si incendiano, creando scie luminose comunemente chiamate "stelle cadenti". Il radiante, ossia il punto da cui sembrano provenire, si trova nella costellazione di Perseo, visibile nel cielo notturno tra Nord ed Est.

Quando e dove vederle nel 2024?

Secondo la NASA e l'Unione Astrofili Italiani (UAI), il picco di visibilità delle Perseidi nel 2024 è previsto nella notte tra l'11 e il 12 agosto. Tuttavia, in Italia, il momento migliore per osservarle sarà nella seconda parte della notte dell'11 agosto fino all'alba del 12. Se le condizioni meteo non saranno favorevoli, la notte successiva, tra il 12 e il 13 agosto, offrirà ancora buone possibilità di ammirare questo fenomeno.

La Storia Dietro le Lacrime di San Lorenzo

La tradizione cristiana associa queste stelle cadenti al martirio di San Lorenzo, avvenuto il 10 agosto del 258 d.C. La leggenda vuole che le meteore rappresentino le "lacrime" versate dal santo durante il suo martirio.

Curiosità sulla Cometa Swift-Tuttle

La cometa Swift-Tuttle, che dà origine alle Perseidi, è un'enorme palla di ghiaccio con un diametro di circa 26 chilometri. Torna a visitare la Terra ogni 133 anni. L'ultimo passaggio è avvenuto nel 1992, e il prossimo è previsto per il 2126. Ogni volta che la cometa passa vicino al Sole, rilascia nuovi detriti che arricchiscono lo sciame meteorico.

Come Osservare le Perseidi

Per ammirare al meglio le Perseidi, si consiglia di trovare un luogo lontano dall'inquinamento luminoso, sdraiarsi comodamente e guardare verso Nord-Est. Non è necessario alcun equipaggiamento speciale, solo un po' di pazienza e fortuna per catturare le stelle cadenti.