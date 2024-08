Catanzaro calcio, le dichiarazioni di Pittarello nel post gara con la Juve Stabia (VIDEO)

L’attaccante del Catanzaro analizza la gara pareggiata con la Juve Stabia





Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante giallorosso rilasciate in sala stampa dopo il match con i campani:





“Abbiamo trovato una squadra forte e con tanto entusiasmo. La partita ha avuto due volti e noi siamo usciti fuori nel secondo tempo. Il risultato è corretto” – ha esordito il nuovo attaccante del Catanzaro, Pittarello.

Chiaro l’ex attaccante del Cittadella, sulle direttive avute da Caserta prima di entrare in campo: “Il mister mi ha chiesto di tenere palla ed allungare la squadra. Ho cercato di fare quello che mi è stato chiesto”.

Un’ultima battuta Pittarello l’ha riservata alla tifoseria giallorossa: “È stato un impatto ed un esordio pazzesco. La tifoseria ci ha incitato sempre. Scendere in campo al “Ceravolo” è stato bello. Ora dobbiamo cercare di migliorare ancora di più, partita dopo partita. Giocare con Pietro mi ha aiutato e si è messo subito a disposizione per farmi capire che ambiente avrei trovato qui. I nuovi arrivati non possiamo fare altro che ringraziarlo. Non solo Iemmello, ma anche Scognamillo, Brighenti ci hanno fatto capire cosa voglia dire giocare per il Catanzaro”.

