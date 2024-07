Le opere degli artisti del Gruppo Colorato in mostra al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Dal 14 al 21 maggio, i dettagli

Le opere degli artisti del Gruppo Colorato in mostra al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Dal 14 al 21 maggio la collettiva “I Colori delle Note”, curata da Mauro Pecoraro e diretta da Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà

“I Colori delle Note” è il titolo della collettiva d’arte che si terrà a Palermo a partire da martedì 14 maggio, giorno dell’apertura, sino al 21 del mese.

L’esposizione, curata da Mauro Pecoraro, vede alla direzione artistica Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà, rispettivamente responsabile della creazione artistica digitale e dell’impostazione grafica.

A ospitare le opere degli artisti del Gruppo Colorato è il Conservatorio musicale "Alessandro Scarlatti" che sorge in via Squarcialupo 45, nel cuore del centro storico cittadino.

A inaugurare l’evento, alle 16:30 del 14 maggio, sarà il direttore del Conservatorio Mauro Visconti, alla presenza degli organizzatori, del presidente del Gruppo Colorato Mauri Lucchese e del presidente onorario, la professoressa Fulvia Reyes.

La presentazione e la critica delle opere sono invece affidate alla poetessa Ketty Tamburello.

Il vernissage vedrà la presenza degli artisti partecipanti e di numerosi ospiti quali la professoressa Valentina Chinnici, la giornalista Dora Di Cara, il poeta e scrittore Francesco Federico e il Maestro Paolo Scanabissi, docente del Conservatorio.

I NOMI DEGLI ARTISTI

A esporre le loro creazioni saranno Loredana Allenza, Lory Andriolo, Bianca Ballerino, Ernesto Butticè, Genziana Buttitta, Rosario Cali, Maria Teresa Canalella, Aurelia Canè, Ferdinando Caronia, Nicolaie Ciaravino, Maria Colletti, Chiara Costa, Laura Costanzo, Veronica De Maria Bergler, Sandro Di Stefano, Anna Giulia Enrile, Bernadette Ferrari, Loredana Fogazza, Giovanni Frattini, Carmen Frisina, Rosario Genduso, Francesca Gucciardi, Sarah Gucciardi, Sara (Cesarina) Granà, Giuseppe Gurrera, Vincenzo Michele Grimaldi, Cecilia Grutta, Elena Isabella, Luisa Imperiale, Barbara Lo Fermo, Maria Rosaria Lo Porchio, Saverio Lunetta, Nino Mamone, Vincent Mancino, Gabriele Mastropaolo, Giusy Messina, Nicoletta Militello, Giuseppe Misuraca, Miroslawa Ziarczynska, Francesca Oliveri, Daniela Orlando, Mauro Pecoraro, Ignazio Pensovecchio, Carla Perez, Maria Costanza Piraino, Patrizia Purpura, Marco Previti, Mariadele Raniolo, Fulvia Reyes, Ema Resart, Fabio Riotta, Ketty Tamburello, Anna Torregrossa, Marco Troia, Maria Felice Vadalà e Roberta Zito.

La mostra sarà fruibile tutti i giorni, con ingresso gratuito, dal 14 al 21 maggio dalle 10:00 alle 17:30, esclusa la domenica.