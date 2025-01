Lega serie B, fissate le date dei play off e dei play out

Ufficializzate le date degli spareggi che decideranno la terza squadra promossa in A e la quarta che dovrà retrocedere in serie C

FIRENZE - La Lega di serie B con una nota ufficiale ha reso noto le date delle gare dei play off e quelle dei play out.

Per i play off si comincerà il 15 maggio con il turno preliminare mentre la finale di ritorno che decreterà la terza squadra che farà compagnia alle prime due (promosse direttamente) sarà disputata il 1° giugno.

Il 22 maggio sarà la data nella quale verrà disputata la gara di ritorno dello spareggio che sancirà la quarta squadra a dover retrocedere in terza serie.

Il calendario completo:

Playoff

Turno preliminare (gara unica): Giovedì 15 maggio 2025: 6ª vs 7ª Venerdì 16 maggio 2025: 5ª vs 8ª



Semifinali (andata e ritorno): Lunedì 19 maggio 2025: 6ª o 7ª vs 3ª Martedì 20 maggio 2025: 5ª o 8ª vs 4ª Venerdì 23 maggio 2025: 3ª vs 6ª o 7ª Sabato 24 maggio 2025: 4ª vs 5ª o 8ª



Finale (andata e ritorno): Giovedì 29 maggio 2025 Domenica 1° giugno 2025



Playout

Gara di andata: Sabato 17 maggio 2025: 17ª vs 16ª