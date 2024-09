Pendolari senza fermata bus: lettera al Presidente della Regione Calabria

Lettera al Presidente della Giunta Regionale per l'assenza di una fermata degli autobus destinata ai lavoratori pendolari

CATANZARO - In una recente lettera inviata al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, il Dirigente Sindacale del CSA-Cisal, Gianluca Tedesco, ha sollevato l'urgente questione dell'assenza di una fermata degli autobus di linea destinata ai lavoratori pendolari.

Questa situazione, che si protrae ormai da oltre otto mesi, crea notevoli disagi, soprattutto durante le giornate piovose, quando i pendolari sono costretti ad attendere sotto la pioggia senza alcuna protezione.

Il problema è emerso con forza a partire dal 19 dicembre 2023, quando è stata sospesa la circolazione degli autobus di linea nell'area interna della Cittadella regionale.

Da allora, i lavoratori pendolari devono attendere i mezzi lungo un semplice marciapiede, senza ripari adeguati dalle intemperie.

Nonostante le ripetute richieste di miglioramento e l'urgenza della situazione, finora non sono state trovate soluzioni concrete.

Tedesco ha espresso forte preoccupazione per la mancanza di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale verso una problematica che coinvolge direttamente la dignità umana dei lavoratori.

È urgente, ha dichiarato, un cambio di passo da parte della Regione Calabria, che deve intervenire tempestivamente per garantire migliori condizioni di attesa agli utenti del servizio di trasporto pubblico.

L’appello si conclude con la richiesta di un incontro per discutere delle possibili soluzioni e l’invito a considerare seriamente le legittime aspettative dei pendolari, che meritano di lavorare in condizioni dignitose e di non dover sopportare ulteriori disagi nell'attesa dei mezzi di trasporto.

Clicca QUI per visualizzare la lettera completa