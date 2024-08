Lido distrutto da incendio in Calabria: indagini in corso sulle cause

ROCCELLA IONICA (RC) - Un drammatico incendio ha distrutto completamente uno stabilimento balneare a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nelle prime ore di questa mattina.

Le fiamme, sviluppatesi all'alba, hanno rapidamente avvolto l'intera struttura, resa altamente vulnerabile dalla sua costruzione interamente in legno.

Nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco, lo stabilimento è stato ridotto in cenere in poco tempo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente anche i carabinieri di Roccella Ionica, che stanno collaborando con i vigili del fuoco per determinare l'origine dell'incendio.

Al momento, non sono state rilevate tracce di liquido infiammabile, elemento che potrebbe indicare un'eventuale natura dolosa dell'evento.

Tuttavia, le indagini sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi.

Il rogo ha sollevato preoccupazioni tra la comunità locale, specialmente perché questo tipo di incidenti può avere conseguenze devastanti non solo per le strutture coinvolte ma anche per l'economia turistica della regione.

I residenti e i turisti sperano in una rapida risoluzione delle indagini per comprendere le cause dell'incendio e per prevenire futuri incidenti simili.

Le autorità locali stanno inoltre esortando chiunque abbia informazioni utili sull'accaduto a farsi avanti per contribuire alle indagini.

Il Sindaco di Roccella Ionica ha espresso solidarietà ai proprietari dello stabilimento e ha assicurato che le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per chiarire la situazione.