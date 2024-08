Macabra scoperta a Sarroch: nasconde il corpo della madre nel freezer per continuare a ricevere la pensione

Un uomo di 54 anni a Sarroch, nel Cagliaritano, è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata dopo aver nascosto per anni il corpo della madre nel congelatore per percepire la sua pensione.

Una sconvolgente vicenda ha scosso la tranquilla cittadina di Sarroch, nella Città Metropolitana di Cagliari. Un uomo di 54 anni, Sandro Mallus, è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato, dopo che i carabinieri hanno scoperto il corpo della madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, nascosto nel congelatore di casa. La donna, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta da circa due anni, probabilmente durante il periodo del Covid-19.

La macabra scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione anonima che ha portato i carabinieri della stazione di Sarroch a effettuare una perquisizione nell'abitazione di Mallus. Al piano terra della casa, all'interno di un congelatore, è stato trovato il cadavere della madre, in avanzato stato di conservazione grazie al gelo.

Le indagini in corso

Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe morta per cause naturali, ma per avere una conferma sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Roberto Demontis. Nel frattempo, i carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi mesi di vita della signora Pilloni, raccogliendo testimonianze dal medico di famiglia e dal farmacista, e cercando di determinare esattamente quando è avvenuto il decesso.

L'uomo ha dichiarato agli investigatori che la madre sarebbe morta durante il periodo del Covid-19, ma non è stato in grado di fornire una data precisa. Questa incertezza ha spinto le autorità a considerare la possibilità che Mallus abbia nascosto il cadavere per continuare a incassare la pensione della madre, aggravando ulteriormente la sua posizione legale.

Un quadro di disagio e isolamento

Le informazioni raccolte dai carabinieri delineano un quadro di disagio e isolamento. Sandro Mallus e la madre vivevano insieme in condizioni difficili. L'altro figlio della donna vive all'estero, e da tempo non ci sono più rapporti con il marito da cui la signora Pilloni era separata. Questo isolamento potrebbe spiegare come mai nessuno si sia accorto della scomparsa della donna per così tanto tempo.

La comunità locale è sotto shock, e ci si interroga su come una tale tragedia possa essere rimasta nascosta per anni. I carabinieri continuano le indagini per comprendere tutti i dettagli di questa vicenda e per assicurarsi che sia fatta giustizia per Rosanna Pilloni.