Made by Human Oltre l’Algoritmo XX Giornata del Contemporaneo AMACI

Roma, 7 – 12 Ottobre 2024

Firenze, 12 - 22 Ottobre 2024

Curatore Cristina Madini

Entrata libera

Rossocinabro è lieta di annunciare, in occasione della XX Giornata del Contemporaneo AMACI, l'apertura in contemporanea a Roma e Firenze di Made by Human, una mostra che valorizza la creazione artistica umana in contrapposizione alle opere realizzate dall'intelligenza artificiale (IA).

La mostra presenta una varietà di opere di artisti provenienti da tutto il mondo che utilizzano tecniche tradizionali e contemporanee per creare arte, sottolineando l'unicità e il valore dell'ingegno e della creatività umana nell'era digitale e artificiale.

L'obiettivo è quello di esplorare la creatività e l'ingegno unici dell'uomo, invitando il pubblico a distinguere la creatività umana da quella algoritmica.

Ogni opera qui esposta è un viaggio personale, un'emozione tangibile che trascende il mero risultato visivo. È l'impronta di un'esperienza vissuta, relazioni interpersonali, ispirazioni provenienti dalla storia e dalla cultura, un pensiero meditato, un sentimento tradotto in forma. L'artista, attraverso la sua sensibilità e la sua maestria, ci conduce in un mondo fatto di sfumature, di imperfezioni che diventano segni distintivi, di storie che si intrecciano con la materia, conferendo loro un'autenticità e una profondità che è difficile replicare artificialmente.

La creatività umana è spesso guidata dall'intuizione, da un'idea improvvisa che emerge dalla profondità dell'inconscio. Intuizione e imprevisto non sono generate dall'IA che, invece, segue regole e algoritmi predefiniti, limitando la possibilità di sorprese e di deviazioni inaspettate. L'arte umana è intrinsecamente imperfetta. Le imperfezioni, gli errori, le tracce del processo creativo sono parte integrante dell'opera stessa e conferiscono ad essa un'aura di autenticità.

E, inoltre, ogni opera d'arte umana è inserita in un contesto storico, culturale e sociale che ne influenza il significato. L'arte generata dall'IA, invece, può mancare di questo ancoraggio.

Made by a Human è una celebrazione della creatività umana e un monito a non dimenticare il potere unico dell'arte di emozionarci, ispirarci e farci riflettere. La mostra è un invito a tutti gli appassionati d'arte a immergersi in un mondo di opere autentiche e ricche di significato, create con passione e dedizione da artisti di talento.

Artisti

Roma: Aldonza Almazan (Mexico), Dariusz Biegaj (Poland), Meglena Bozhanova (Bulgaria), Ioana Cobzaru (Netherlands), Alessio Costantini (Italy), Violetta De Saga (Ukraine/Germany), Lord Nicolaus Dinter (Germany), Maria Evseeva (Spain), Fadiese (France), Eleni Gemeni (Luxembourg), Stephen Harper (France), Tamara Jare (Slovenia), John (France), Yuki Kiyohara (Japan), Rebeccah Klodt (USA), Kirsten Kohrt (Germany), Gessica La Pira (Italy), Jennifer Langley (Canada), Odette Laramee (Canada), Simi Larish (Germany), Fiona Livingstone (Australia), Deni Mihaylova (Bulgaria), Kerstin Nyström (Sweden), Rosalorenza (Italy), Sonia Salvetti (Italy), Vethan Sautour (Austria), Tamara Sweere (USA)

Firenze: Ābelīte Baiba (Latvia), Argiropolou Emmanuelle (Greece), Bulone Cinzia (Italy), Cholet Elena (France), Czerniawska Małgorzata (Poland), De Gottrau Marie-Pierre (Switzerland), Fiz Dominguez (Spain), Gineste Elisabeth (France), Kawamura Chifumi (Japan), Kobierzynski Celine (Belgium), Komoróczki Nóra (Hungary), Liadaan (Australia), Luconi Marcus (Brazil), Malone Paul Scott (USA), Park Ju Hee (Canada), Partanen Pirjo (Finland), Piras Alexandra (Belgium), Polizzi Sara (Italy), Printz Gayle (USA), Salusti Riccardo (Italy), Sawada Takako (Japan), Schnall Greta (Germany), Serpetti Alessio (Italy), Shibir Mayada (Germany), Svedrell Vicki (Sweden)

Sedi

Roma

Rossocinabro – Via Raffaele Cadorna, 28 – 00187 Roma – meeting sabato 12 ore 18-20

Firenze

Art&Art di Armando Xhomo – Via Ghibellina, 105r – 107r – 111r meeting sabato 12 ottobre ore 18-20

Credit image: Future Visions, dual moons and algorithmic dreams – by Rosalorenza

Share your photos by tagging the official profiles:

Facebook @rossocinabrogallery

Instagram @rossocinabro_gallery

Twitter @rossocinabro

Hashtags #rossocinabro #rossocinabrogallery #arte #madebyhuman