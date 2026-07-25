Catanzaro, Madonna di Porto Salvo, stop ai palloncini in mare

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Madonna di Porto Salvo, stop ai palloncini in mare

In occasione della festività molto sentita nel quartiere marinaro di Catanzaro della “Madonna di Portosalvo” ricordiamo alla cittadinanza il rispetto dell’ordinanza permanente contro il rilascio di palloncini in aria e quindi in mare, emessa dal comune di Catanzaro lo scorso 30 dicembre, in occasione del grande evento per Capodanno. L’ordinanza in questione che nasce da una nostra sollecitazione che è stata accolta con entusiasmo dal comune di Catanzaro, ci auguriamo venga rispettata dai nostri concittadini e dai molti fedeli che, siamo sicuri, capiranno la cruciale importanza di non contribuire a inquinare il nostro già fragile ecosistema marino, attraverso dei palloncini di plastica, la cui funzione “celebrativa” e coreografica durano qualche secondo, ma le cui ricadute nell’ambiente possono durare anni.

Come diceva qualcuno: “Quello che va su, ritorna indietro” e ricade sulla Terra e anche in acqua…

Ricordiamo che i palloncini non sono biodegradabili, ma sono composti da plastica morbida che, se ingerita da un animale, può essergli fatale fino a indurre la morte; la plastica morbida ha infatti 30 volte più possibilità di uccidere un animale rispetto alla plastica dura come quella delle bottiglie, ad esempio.

I palloncini possono inoltre essere trasportati dal vento per lunghe distanze e quando scoppiano e finiscono in mare si degradano diventando microplastiche che vengono ingerite più facilmente dagli animali e possono entrare a far parte della catena alimentare…Anche i cordoni/fili a cui sono legati i palloncini possono essere una trappola mortale per gli animali: secondo una ricerca, i pezzi di palloncini costituiscono l’80% dei rifiuti trovati dentro lo stomaco delle tartarughe marine analizzate.

I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per uccelli marini, tartarughe e foche.

Per quale motivo dobbiamo trasformare un momento di devozione religiosa e identitaria, come una tragedia per gli animali della nostra fauna locale?

Possiamo commemorare la Madonna di Porto Salvo senza palloncini di gomma e siamo sicuri che questa abitudine di civiltà e buon senso ecologico, saranno il miglior regalo che potremmo offrire al mare, al suo sacro spirito antico e a tutte le sue creature.

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