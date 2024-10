Maltempo e schiarite: settimana instabile tra piogge e miglioramenti

Previsioni meteo settimana dal 27 ottobre al 1° novembre 2024: maltempo e stabilizzazione graduale

Tendenza Generale:

Questa settimana inizia con maltempo localizzato su Nordovest e Sardegna, seguito da un graduale miglioramento grazie a un rinforzo della pressione atmosferica.

Entro metà settimana sono previste ampie schiarite, nonostante permangano nubi basse e foschie su pianure e zone costiere.

Domenica 27 Ottobre 2024

- Nord: Maltempo sul Nordovest, con piogge e rovesci intensi; variabilità altrove con piogge sparse. Temperature massime tra 16 e 20 gradi.

- Centro: Nuvoloso e piogge in Toscana, specialmente dal pomeriggio. Altrove soleggiato con foschie mattutine. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi.

- Sud: Forte instabilità in Sardegna, variabile sul resto con schiarite senza piogge. Massime tra 21 e 26 gradi.

Lunedì 28 Ottobre 2024

- Nord: Nubi al mattino senza fenomeni, con schiarite nella seconda parte della giornata. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi.

- Centro: Maggiore stabilità con nubi basse sul versante adriatico e ampie aperture altrove. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi.

- Sud: Fenomeni residui in Sardegna; sulle zone peninsulari prevale il sole con stratificazioni alte. Massime tra 21 e 25 gradi.

Martedì 29 Ottobre 2024

- Nord: Stabile e soleggiato, con foschie e nebbie in pianura al mattino, in parziale dissolvimento diurno. Massime tra 17 e 21 gradi.

- Centro: Stabile ma non ovunque soleggiato, con foschie dense sul versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi.

- Sud: Stabile ma non sempre soleggiato, con foschie in Puglia in diradamento diurno. Massime tra 21 e 25 gradi.

Mercoledì 30 Ottobre 2024

- Nord: Sereno su riviera ligure e Alpi centrali, con nubi sparse sulle pianure lombarde e Piemonte; ampie schiarite in Romagna e pianure emiliane.

- Centro: Nubi sparse con schiarite sulla dorsale toscana e laziale, sereno altrove. Sul versante adriatico, sereno su litorali e Gran Sasso, nubi sparse su subappenniniche.

- Sud: Schiarite diffuse su dorsale calabra, Costa Smeralda e altrove, con qualche nube sparsa.

Giovedì 31 Ottobre 2024

- Nord: Sereno su Alpi centrali e Liguria, con schiarite su Alpi occidentali; nuvolosità moderata su pianure lombarde e piemontesi.

- Centro: Sereno sulla capitale e pianure toscane; sul Tirreno e dorsale laziale, nubi sparse con schiarite.

- Sud: Sereno in Puglia, nubi sparse con schiarite su Costa Smeralda e catanese.

Venerdì 1° novembre 2024

- Nord: Nuvolosità con piogge deboli sulla Liguria, schiarite su Alpi occidentali, sereno su centrali; variabile su laguna veneta e Dolomiti.

- Centro: Nuvoloso sul litorale tirrenico, deboli piogge e nubi sparse con ampie schiarite.

- Sud: Nubi sparse su Campania e Calabria; schiarite sul litorale adriatico, mentre sulle isole maggiori prevale variabilità con piogge isolate sull’area etnea.

Allerta arancione della Protezione Civile per la giornata di oggi, domenica 27 ottobre 2024:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura occidentale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes