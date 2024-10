Maltempo in arrivo: allerta rossa Protezione Civile, nubifragi e rischi idrogeologici al nord - tutti i dettagli

Allerta meteo: arriva una nuova perturbazione con rischio nubifragi e criticità idrogeologiche al nord

Un nuovo fronte perturbato collegato all'ex uragano Kirk è in arrivo sul Nord Italia. Previste forti piogge, nubifragi e criticità idrogeologiche in diverse regioni. Scopri dove e quando il maltempo colpirà maggiormente.

Meteo, Allerta per Maltempo: Piogge Intense e Rischi Idrogeologici in Arrivo su Nord Italia

Un nuovo avviso meteo è stato diramato per le prossime ore. Dopo la perturbazione che ha colpito il Paese nei giorni scorsi, l'Italia si prepara a una nuova ondata di maltempo che interesserà principalmente le regioni del Nord e parte del Centro. Il fronte in arrivo è collegato all'ex uragano Kirk, ormai trasformato in una classica perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per le prossime ore

Nord:

Nel corso del pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, con le prime piogge che inizieranno sulle Alpi occidentali e sulla Liguria. Le precipitazioni si intensificheranno durante la serata, estendendosi a Levante Ligure, Piemonte, Alpi centro-orientali e alte pianure lombardo-venete.

La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nella giornata di giovedì, con piogge e rovesci intensi soprattutto sul Levante ligure, Lombardia settentrionale e Triveneto. Si prevedono accumuli superiori a 100 mm, in zone già provate dalle recenti piogge, aumentando così i rischi di nubifragi e criticità idrogeologiche, specialmente nelle aree pedemontane e prealpine.

Possibili criticità idrogeologiche:

Le zone più a rischio includono la Liguria centro-orientale, la fascia prealpina e pedemontana della Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino. Particolare attenzione va posta a Milano, Brianza e Bergamasco, dove potrebbero verificarsi esondazioni locali.

Centro:

Anche le regioni centrali vedranno un aumento dell'instabilità, in particolare in Toscana, dove già dal mattino si attendono piogge e temporali. Le precipitazioni si estenderanno progressivamente a Umbria e Marche, con fenomeni più deboli su Abruzzo e alto Lazio nel corso della serata.

Sud:

Il Sud del Paese rimarrà in gran parte stabile e soleggiato, sebbene il cielo possa essere velato da nubi alte e stratificate. Solo in serata potrebbero verificarsi locali piovaschi sulle aree settentrionali della Campania.

Conclusioni:

Questa nuova ondata di maltempo richiede massima attenzione, soprattutto per il rischio di esondazioni e frane nelle regioni del Nord già colpite dalle piogge recenti. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo nelle prossime ore e prendere le necessarie precauzioni nelle aree più a rischio. (3Bmeteo)

In aggiornamento

Allerta rossa della Protezione Civile per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2024:

ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Lombardia: Pianura centrale, Orobie bergamasche

ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura modenese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Alta Valtellina

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano