Maltempo in Calabria: scuole e chiese chiuse in diversi comuni per precauzione dopo il forte vento e la pioggia

Il maltempo che ha investito ieri la Calabria ha portato alla chiusura di molte scuole lungo la costa tirrenica cosentina.

I comuni, infatti, hanno deciso di adottare misure precauzionali per tutelare la sicurezza di alunni e personale scolastico a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

A Scalea, dove il commissario prefettizio recentemente insediato ha preso la decisione, la chiusura delle scuole è stata motivata dalla necessità di garantire la verifica delle condizioni degli edifici scolastici e delle strade.

L’obiettivo – ha dichiarato il commissario – "è di consentire agli organi competenti di controllare la sicurezza degli ambienti prima del rientro a scuola".

Analoghe misure sono state adottate dai sindaci di Paola, San Lucido, Santa Maria del Cedro, Praia a Mare e San Nicola Arcella.

Tuttavia, alcuni sindaci hanno scelto di non chiudere le scuole, basandosi sulle previsioni della Protezione Civile calabrese, che oggi ha diramato un’allerta di livello giallo per la costa tirrenica.

La situazione, pur se critica, non ha causato danni ingenti.

L'allerta arancione di ieri ha, infatti, visto il verificarsi di forti raffiche di vento, che hanno avuto il maggior impatto sulle infrastrutture locali.

Uno degli episodi più significativi si è verificato a San Nicola Arcella, dove una rete di protezione è caduta sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, costringendo Anas a chiudere temporaneamente il traffico in corrispondenza del viadotto Canalgrande.

La circolazione, però, è stata ripristinata in breve tempo, anche se le autorità raccomandano cautela in caso di vento forte.

Nel frattempo, i comuni hanno dovuto fare i conti con alberi abbattuti e detriti sulle strade, fenomeno che ha creato disagi alla circolazione.

Le operazioni di rimozione, però, sono state tempestive, limitando i disagi.

Non sono mancati anche allagamenti, in particolare nelle zone più vicine al mare, come a Paola e San Lucido, dove le forti piogge e le mareggiate hanno causato brevi ma intensi disagi.

Il maltempo che ha colpito la regione ha quindi avuto un impatto significativo, ma fortunatamente i danni sono stati limitati, con le autorità locali pronte a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

La situazione è monitorata con attenzione, e si auspica che le condizioni meteorologiche migliorino nelle prossime ore.