MAMBO ITALIANO: il nuovo singolo di RAF MC in collaborazione con l’artista dominicano WISHOW

Ascolta “Mambo Italiano” su Spotify:http://tiny.cc/erkkxz La Repubblica Dominicana chiama l’Italia e RAF MC risponde! E’ uscito “Mambo Italiano”, frutto della fusione tra l’energia Dominicana di WISHOW e l’esperienza internazionale del noto performer italiano RAF MC.



“Mambo Italiano”nasce dall'idea di RAF MC & WISHOW di legare le loro rispettive culture Italiana e Dominicana, creando una canzone che unisse il bel canto Italiano con le coinvolgenti melodie Caraibiche. Il risultato? Un brano tutto da ballare e da cantare, ricco di sfumature latin e dal testo coinvolgente e d’impatto!

RAF MC sta presentando live il nuovo singolo “Mambo Italiano” in occasione del suo “MAMBO ITALIANO TOUR 2024” in Italia (Bologna, Roma, Cremona, Pescara, Lecce e Rimini Wellness l’1/2 Giugno), Dubai, New Jersey, Los Angeles, Indianapolis, Chicago, Kazakistan, Angola, Düsseldorf e Barcellona per citarne alcune.

“Mambo Italiano” è disponibile su tutti i digital stores e Spotify, con il videoclip ufficiale da non perdere su YouTube, girato a Miami – Florida, a cura di Cristian Valles.

RAF MC è un performer, Presenter Internazionale e Zumba Jammer dal 2014 per la grande azienda del Fitness "Zumba", grazie alla quale ha portato la sua arte in tutta Europa, Russia compresa, Sud America e Nord America, Continente Africano (Angola,Namibia,Etiopia), oltre che in Italia naturalmente.

Ad oggi RAF MC, cresciuto nelle Marche a San Benedetto del Tronto dove ha iniziato la sua carriera all'età di quindici anni, ha realizzato trecento sessioni con il 95% di sold out, ed è stato premiato diverse volte negli Stati Uniti per questi risultati, e nel 2016 Beto Perez (fondatore di Zumba) lo ha selezionato per esibirsi nel team del Fitness Concert™, primo italiano nella storia. Tutti i suoi singoli usciti sono stati presentati a Los Angeles nel famoso programma televisivo "Acceso Total" di TELEMUNDO, presso gli Universal STUDIO. Nel 2023 dopo aver pubblicato il suo singolo "Contigo" è partito con il suo "Contigo Tour 2023" con cui si è esibito in Italia, Dubai, New Jersey, San Francisco, Los Angeles, Indianapolis, Chicago, Ginevra, Angola, Barcellona, Frankfurt e Offenburg.

“Mambo Italiano Tour 2024”, in occasione dell’uscita del nuovo brano “Mambo Italiano” in collaborazione con l’artista dominicano WISHOW, ha coinvolto l’Italia, Dubai, New Jersey, Los Angeles, Indianapolis, Chicago, Kazakistan, Angola, Düsseldorf e Barcellona per citarne alcune.



WISHOW, artista dominicano di merengue, ha avuto la musica nel sangue fin dalla più tenera età. Fin da giovane ha mostrato un forte interesse per la musica, che lo ha portato a scrivere e produrre le sue canzoni.

Con il suo approccio unico e il suo suono distinto, il suo progetto musicale è stato soprannominato "Otra cosa". Grazie al suo accostamento innovativo al merengue, Wishow è riuscito a distinguersi nella scena musicale, affermandosi come nome influente del settore e affascinando il pubblico a livello nazionale e internazionale.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OA1QMY07TdU







