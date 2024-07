Manomessi impianti irrigui a Isola Capo Rizzuto: il consorzio di bonifica denuncia atti illegali

Consorzio di Bonifica denuncia manomissioni agli impianti irrigui di Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO, 15 LUG. - Una serie di manomissioni illegali alle valvole di alcuni impianti irrigui a Isola Capo Rizzuto ha provocato disagi significativi e una notevole dispersione d'acqua. L'allarme è stato lanciato dal Consorzio di Bonifica della Calabria attraverso un post sul proprio profilo Facebook.

"L'atto di manomissione è un grave atto illegale che danneggia soprattutto gli agricoltori onesti," ha dichiarato il Consorzio. "I nostri tecnici hanno prontamente rilevato l'anomalia e immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri."

Il Consorzio ha espresso gratitudine all'Arma dei Carabinieri per il loro supporto rigoroso e dedicato. "Non ci fermeremo e non lasceremo che una minoranza di persone perpetui atti illegali," hanno affermato. "Continueremo la nostra azione con equilibrio e fermezza per evitare sprechi d'acqua e atti di ritorsione. La risorsa acqua non è infinita."

La denuncia è stata accolta con serietà dalle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili di questi atti di sabotaggio.

Il Consorzio di Bonifica della Calabria ribadisce il suo impegno a proteggere le risorse idriche e a sostenere gli agricoltori locali, lavorando in stretta collaborazione con le autorità per garantire la sicurezza degli impianti e la gestione sostenibile delle risorse. (Ansa)