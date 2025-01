Manuel Rubino (Forza Italia Giovani Catanzaro): ancora disagi con il sistema idrico a Catanzaro, la situazione è insostenibile.

Manuel Rubino, coordinatore di Forza Italia Giovani di Catanzaro, torna a denunciare i disagi legati al sistema idrico della città, sottolineando che nel 2025 alcuni quartieri continuano a fare i conti con problematiche gravi come la mancanza d'acqua o la sua scarsa qualità.



“Purtroppo, nonostante siano passati anni, alcuni quartieri di Catanzaro sono ancora costretti a vivere senza acqua o, peggio, con acqua sporca”, ha dichiarato Rubino.

Un caso emblematico che Rubino porta come esempio riguarda via della Resistenza, nel quartiere Santa Maria, dove recentemente un residente affetto da una grave malattia della pelle ha dovuto fare i conti con l'acqua marrone che usciva dai rubinetti.



“La situazione è ancora critica: in quella zona, oltre alla qualità dell'acqua, si segnala anche un flusso decisamente ridotto”, ha aggiunto il coordinatore di Forza Italia Giovani.

“Questo è solo uno dei tanti episodi che quotidianamente interessano diversi quartieri della città, dove i cittadini sono costretti a convivere con disagi che riguardano l'approvvigionamento idrico.



È inaccettabile che nel 2025 questi problemi siano ancora irrisolti”, ha concluso Rubino, chiedendo un intervento urgente delle autorità locali per garantire un servizio adeguato e una soluzione definitiva per i residenti di Catanzaro.