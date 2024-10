Marcellinara ottiene il finanziamento PNRR per la mensa scolastica

Con il progetto, pari a 255.750 euro, saranno riconvertiti gli spazi esistenti nel plesso di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Dopo un percorso non privo di ostacoli, il Comune di Marcellinara ha ottenuto, aderendo al bando emanato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un finanziamento di 255.750 euro per la realizzazione di una nuova mensa scolastica, un progetto volto a favorire il tempo pieno presso la scuola del Centro dell’Istmo.

L’importo consentirà la riconversione degli spazi esistenti presso l’edificio scolastico di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si rendono disponibili a seguito del trasferimento della dirigenza scolastica a Settingiano. Il progetto comunale ha ottenuto un buon risultato nella graduatoria nazionale, a dimostrazione della buona capacità di programmazione e progettazione dell’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco Vittorio Scerbo esprime soddisfazione per questo importante traguardo, dichiarando: “Questo risultato è frutto di un impegno costante e determinato. Nonostante il trasferimento della dirigenza scolastica orchestrato dalla politica locale, non ci siamo arresi e abbiamo raggiunto un obiettivo importante per la nostra comunità. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale che ha lavorato alacremente, ed in poco tempo, per questo risultato, che rappresenta per noi una grandissima opportunità: potremo offrire ai nostri bambini una mensa scolastica attenta alla qualità e alla genuinità dei prodotti, favorendo l’adozione di stili di vita sani sin dalla giovane età. Con questo progetto, puntiamo a realizzare una vera filiera corta a Km 0, utilizzando prodotti coltivati e allevati nel nostro territorio, valorizzando il lavoro delle nostre aziende locali e offrendo ai bambini cibi freschi e sicuri.”

Superare l’ostacolo del trasferimento della dirigenza scolastica è un passo necessario per poter procedere con i lavori: “Abbiamo richiesto il rilascio dei locali destinati alla mensa, considerato che, nonostante la sentenza del TAR a favore del trasferimento, gli uffici permangono ancora a Marcellinara. Non faremo, infatti, alcun appello al Consiglio di Stato. È tempo che la politica provinciale e regionale prenda atto della magra figura rimediata a Marcellinara e agisca, per il futuro, con responsabilità per il bene della nostra comunità,” - ha aggiunto il Sindaco Vittorio Scerbo - sottolineando come la vicenda del trasferimento abbia messo in luce una gestione discutibile da parte delle autorità sovracomunali locali.

Marcellinara sta cambiando grazie agli oltre 3 milioni di euro del PNRR ottenuti dall’Amministrazione comunale: asilo nido, centro polifunzionale, eco-isole, servizi digitali all'avanguardia e sostenibilità ambientale, ed ora anche nuova mensa scolastica.