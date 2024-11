Marcellinara ottiene un nuovo finanziamento per potenziare la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

Il Comune dell’Istmo premiato dal Centro di coordinamento RAEE con un contributo di quasi 40mila euro

Ennesimo nuovo importante riconoscimento per il Comune di Marcellinara, che ha ottenuto un finanziamento di €39.571,92 nell'ambito del Bando Nazionale promosso dal Centro di Coordinamento per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il progetto presentato, intitolato "Raee in Isola", è stato selezionato nella Misura C, posizionandosi al 19° posto della graduatoria definitiva, con un punteggio di 75/100.

“Grazie a questo nuovo finanziamento nazionale – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo - Marcellinara si conferma un comune attento alle tematiche ambientali e alla valorizzazione del proprio territorio, grazie ad azioni concrete che puntano al benessere dei cittadini e alla promozione di comportamenti virtuosi. Rafforziamo la nostra strategia di gestione sostenibile dei rifiuti, migliorando il servizio e sensibilizzando i cittadini, soprattutto i più giovani, sull’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici. È una vittoria - ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo - per il nostro territorio e un passo avanti verso un futuro più green e consapevole, a cui uniremo, nel prossimo mese di dicembre, un sostanziale cambio di passo nella raccolta dei rifiuti della zona industriale in località Serramonda del nostro Comune.”

La proposta del Comune di Marcellinara, grazie al supporto operativo della società Progean e del dottor Giovanni Piacente, rappresenta un importante incentivo per implementare nuove soluzioni ecologiche e avviare un progetto innovativo di micro-raccolta per i rifiuti RAEE, migliorando l’accesso al servizio da parte dei cittadini e promuovendo un approccio responsabile alla gestione di questi rifiuti.

Il progetto, denominato "Raee in Isola", mira a realizzare un sistema di raccolta differenziata per le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, spesso difficili da smaltire correttamente. Verranno installati contenitori specifici in zone strategiche, vicino alle scuole e aree di maggior frequentazione, con particolare attenzione alla raccolta dei dispositivi di piccole dimensioni (inferiori a 24 cm) come telecomandi, caricabatterie, telefoni e piccoli elettrodomestici. Questo sistema sarà affiancato da un’intensa campagna di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani e alle famiglie, attraverso incontri, mostre educative e la realizzazione di contenuti multimediali per promuovere la responsabilità ambientale e il corretto conferimento dei RAEE.