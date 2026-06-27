Marito della ministra Eugenia Roccella disperso nel lago di Vico

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Momenti di grande apprensione nel Viterbese dopo la scomparsa di Luigi Cavallari, 84 anni. L’uomo sarebbe entrato in acqua durante una giornata trascorsa con la moglie sul lago di Vico. Imponente il dispositivo di soccorso attivato per le ricerche.

Disperso nel lago di Vico: cosa è successo

Sono ore di forte preoccupazione nel Viterbese, dove Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nelle acque del lago di Vico.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato 27 giugno, intorno alle 17:30, quando la stessa ministra ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver perso di vista il marito durante una giornata trascorsa insieme sul lago.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia si trovava a bordo di una piccola imbarcazione nella località Fiorò. Cavallari si sarebbe tuffato in acqua per rinfrescarsi e, dopo essere riemerso, avrebbe manifestato un malessere. Nel frattempo la barca, non ancorata, si sarebbe allontanata, rendendo impossibile raggiungerlo in tempo.

Ricerche in corso con vigili del fuoco, carabinieri e sommozzatori

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente e coinvolgono un imponente dispositivo di emergenza.

Sul posto stanno operando:

Vigili del Fuoco di Viterbo;

di Viterbo; nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri;

dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri; personale specializzato giunto anche con elicottero;

operatori sanitari dell’Ares 118, con ambulanza e personale medico schierati sulla riva.

Le squadre stanno scandagliando l’intero specchio d’acqua nella speranza di individuare l’84enne, mentre i Carabinieri di Ronciglione stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’incidente davanti a bagnanti e clienti dei ristoranti

L’episodio si è verificato a pochi metri dalla riva, in un’area molto frequentata del lago di Vico. Numerosi bagnanti e clienti dei locali presenti lungo il lago hanno assistito ai concitati momenti successivi alla scomparsa dell’uomo.

Gli investigatori hanno effettuato anche i rilievi sulla piccola imbarcazione utilizzata dalla coppia, nel tentativo di raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Le ricerche proseguiranno fino a quando le condizioni di luce e sicurezza lo consentiranno.

La vicinanza delle istituzioni alla ministra Roccella

Dopo essere stata accompagnata a riva, la ministra Eugenia Roccella è stata trasferita nella casa di famiglia situata nel Viterbese, mentre sul luogo dell’incidente continuano le operazioni coordinate dalle autorità.

A seguire le attività sono presenti il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo, il comandante provinciale dei Carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno.

Nel frattempo è arrivato anche il messaggio di vicinanza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha espresso solidarietà alla ministra sottolineando il massimo impegno delle squadre di soccorso impegnate nelle ricerche.

Chi è Luigi Cavallari

Luigi Cavallari, 84 anni, è una figura molto conosciuta anche in ambito accademico. Per molti anni è stato docente presso la Facoltà di Architettura dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, contribuendo alla formazione di numerosi professionisti.

Lo scorso marzo aveva festeggiato insieme alla moglie Eugenia Roccella il cinquantesimo anniversario di matrimonio, un traguardo che la ministra aveva ricordato raccontando il loro lungo percorso di vita condiviso iniziato quando aveva appena diciotto anni.

Le ricerche continuano

Al momento Luigi Cavallari risulta ancora disperso. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta con l’impiego di uomini, mezzi navali, sommozzatori ed elicotteri, mentre le autorità mantengono aperte tutte le ipotesi sulle cause dell’accaduto, compresa quella di un possibile malore improvviso.