Festa della Repubblica. Mattarella: "Unità e Democrazia, i Pilastri della Repubblica Italiana"

Festa della Repubblica: Illuminazione Tricolore di Palazzo Chigi e Concerti delle Bande Musicali per il 78° Anniversario della Proclamazione

78° Anniversario della Repubblica: il Discorso del Presidente Mattarella

In occasione del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso significativo e toccante, sottolineando l'importanza storica e contemporanea della giornata. L'evento ha visto la partecipazione di alte cariche dello Stato, rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, nonché una folta presenza di cittadini.

Mattarella ha iniziato il suo discorso ricordando i valori fondanti della Repubblica, nati dal sacrificio e dalla lotta di tanti italiani per la libertà e la democrazia. "La nostra Repubblica è il frutto di un lungo e difficile percorso, di lotte e sacrifici, ma anche di speranza e di impegno per un futuro migliore," ha dichiarato il Presidente, facendo riferimento alla Resistenza e alla lotta partigiana.

Il Presidente ha poi sottolineato l'importanza dell'unità nazionale, un concetto che, secondo lui, deve essere sempre al centro delle politiche e delle azioni del Paese. "L'unità della nostra Nazione è il pilastro su cui si fonda la nostra democrazia. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, è essenziale che rimaniamo uniti per affrontare le sfide globali e locali," ha affermato Mattarella.

Durante il discorso, Mattarella ha anche affrontato temi di attualità, come la crisi economica e sociale causata dalla pandemia di COVID-19, l'importanza della ripresa economica e la necessità di investire nel futuro dei giovani. "La pandemia ha messo a dura prova il nostro Paese, ma ha anche mostrato la nostra resilienza e la nostra capacità di adattamento. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per una ripresa che sia equa e sostenibile, che non lasci indietro nessuno," ha esortato il Presidente.

Un momento particolarmente sentito è stato quando Mattarella ha parlato del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, elogiando il loro impegno e dedizione. "Le nostre Forze Armate e le Forze di Polizia sono un esempio di servizio alla comunità e di dedizione al Paese. A loro va il nostro più sentito ringraziamento," ha detto, suscitando un caloroso applauso dai presenti.

Il Presidente ha concluso il suo discorso con un richiamo alla speranza e alla fiducia nel futuro, invitando tutti gli italiani a sentirsi parte attiva di una comunità nazionale che guarda avanti con determinazione e ottimismo. "Il futuro è nelle nostre mani. Insieme, possiamo costruire un'Italia più giusta, più forte e più solidale," ha concluso Mattarella.

Festa della Repubblica: Le Iniziative della Presidenza del Consiglio per il 2 Giugno

In occasione del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica, la facciata principale di Palazzo Chigi sarà illuminata con il tricolore italiano, dalle ore 00:01 all’alba e dall’imbrunire alle 23:59 di domenica 2 giugno. Questo simbolico gesto sottolinea l'importanza dell'unità e dell'identità nazionale, rappresentate dai colori della bandiera italiana.

Inoltre, sempre nella giornata di domani, in Piazza Colonna si terrà l'esibizione delle Bande Musicali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, a partire dalle ore 14:30 e fino alle 18:30. Le Bande Musicali si esibiranno nell'ordine seguente: Polizia Locale di Roma Capitale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Militare della Croce Rossa italiana, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Aeronautica Militare, Marina Militare e la Banda Tramat dell’Esercito italiano.

Il programma musicale include brani di Vessella, Luthold, Sousa, Piccioni, Pellegrino, Francia, Puccini, Morricone, Piovani, D’Alberti, Rosi, Battaglia, Fucik, De Haan, Elia, Di Zenzo, Ellington, Wonder, Rota, Cirenei, Verdi, Cardillo-Cordiferro, Paolini/Pisano/Silvestri, Orsomando, Walter, Rossini, Van der Roost, Trovajoli/Rascel, Modugno, Bender, Teike e Guida, Europe e Offenbach. Le esibizioni inizieranno e si concluderanno con l'Inno Nazionale italiano di Mameli e Novaro.

Le visite di Palazzo Chigi, previa prenotazione, avranno luogo nella giornata di domani a partire dalle 12:30 e fino alle 19:00, con ultimo accesso alle 18:30. Questo evento offre un'opportunità unica per i cittadini di visitare uno dei luoghi simbolo delle istituzioni italiane e di partecipare attivamente alle celebrazioni della Repubblica.