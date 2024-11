Maxi-blitz contro il narcotraffico: nuovo arresto per il capo ultrà Lucci

Legami con la 'ndrangheta e traffici internazionali: l'inchiesta della DDA di Milano

Corpo dell'articolo:

MILANO – Un nuovo capitolo si apre nell'inchiesta sul traffico di stupefacenti che sta sconvolgendo la città di Milano. Il capo ultrà milanista Luca Lucci, già arrestato lo scorso settembre nell'ambito di un'operazione contro le violenze negli stadi, è stato nuovamente colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le accuse. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Pavia e della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Lucci sarebbe coinvolto in un'organizzazione criminale con forti legami con la cosca della 'ndrangheta dei Barbaro, dedita all'importazione e alla distribuzione di ingenti quantità di stupefacenti, principalmente hashish, proveniente dalla Spagna. L'organizzazione avrebbe operato in diverse zone di Milano, tra cui la Comasina e il Barona, dove avrebbe gestito una vasta rete di spaccio.

Un'organizzazione ramificata. L'inchiesta ha portato all'arresto di 20 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Oltre a Lucci, tra gli arrestati figura anche Nazzareno Calajò, noto come "Nazza", già condannato in passato per reati simili. Le indagini hanno permesso di smantellare un'organizzazione ben strutturata, capace di gestire un traffico di droga su larga scala, con ramificazioni in diverse regioni italiane.

Il ruolo di Lucci. Il capo ultrà milanista, secondo le accuse, avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell'organizzazione, gestendo i rapporti con la 'ndrangheta e coordinando le attività di spaccio. La sua figura, già al centro delle cronache per i suoi coinvolgimenti nel tifo organizzato, si conferma ora strettamente legata al mondo della criminalità organizzata.

Le conseguenze. Questo nuovo arresto rappresenta un duro colpo per il narcotraffico a Milano e conferma la pervasività della 'ndrangheta nel territorio lombardo. Le indagini sono ancora in corso e si prevede che porteranno a ulteriori sviluppi.

