Maxi-operazione sequestro di Cocaina da 100 Milioni: la Gdf arrestate 5 trafficanti in Sicilia

La Guardia di Finanza ha portato a termine una maxi-operazione antidroga, sequestrando 540 chilogrammi di cocaina con un valore stimato di oltre 100 milioni di euro. Durante l'operazione sono state arrestate cinque persone, quattro di nazionalità italiana e uno serbo.

Gli arrestati erano a bordo di un peschereccio utilizzato per recuperare i carichi di droga nascosti in mare, una tecnica conosciuta come 'drop off'.

I dettagli dell'operazione

L'intervento, coordinato dalla Procura di Catania, è stato condotto dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania in collaborazione con le unità operative aeronavali di Palermo e Pratica di Mare, supportate dallo Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata).

Le indagini sono frutto di un monitoraggio accurato delle rotte marittime, eseguito dalle unità specializzate del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania.

I sospetti sono nati dall'osservazione di movimenti anomali di un peschereccio nel tratto di mare tra le province di Catania e Ragusa, dove l'imbarcazione si muoveva per recuperare dei colli galleggianti.

Gli investigatori ritengono che la droga sia stata scaricata in mare da una nave cargo per essere successivamente prelevata e trasportata a terra.

Il recupero della droga e gli arresti

Durante un'ispezione a bordo del peschereccio, le forze dell'ordine hanno trovato 18 colli contenenti 540 chilogrammi di cocaina, imballati per resistere all'acqua e legati a dei galleggianti per impedirne l'affondamento.

Gli agenti hanno sequestrato sia la droga che l'imbarcazione, arrestando i cinque membri dell'equipaggio in flagranza di reato.

Gli arrestati sono accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantitativo.

Gli arresti e i sequestri sono stati convalidati dal Gip di Catania.