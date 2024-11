Messina, operazione antidroga: smantellate tre reti di spaccio, 24 arresti

Operazione antidroga a Messina: smantellate tre organizzazioni criminali, ordinanza di custodia per 24 persone

A Messina è in corso una vasta operazione antidroga che coinvolge circa cento agenti della Polizia di Stato, impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura. L’ordinanza coinvolge 24 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack e marijuana.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di smantellare tre distinti gruppi criminali operanti nel rione di Santa Lucia sopra Contesse, uno dei quartieri più colpiti dallo spaccio in città. Le organizzazioni utilizzavano come base un manufatto abusivo, sorvegliato da un sofisticato sistema di videosorveglianza, per monitorare l’area e gestire le attività di spaccio senza essere notati dalle forze dell’ordine.

Dettagli dell’indagine

La complessa operazione è frutto di mesi di lavoro investigativo, durante i quali la Polizia ha raccolto prove decisive per ricostruire le modalità operative dei tre gruppi e il loro ruolo nell’organizzazione. Grazie a intercettazioni, pedinamenti e l'uso di tecnologie avanzate, gli inquirenti hanno potuto mappare i movimenti dei membri delle organizzazioni, delineando una struttura ben organizzata e radicata nel territorio.

Obiettivi e impatto dell’operazione

L’operazione, secondo le autorità, mira a indebolire una delle principali reti di spaccio presenti a Messina e restituire sicurezza a una zona fortemente esposta alle attività illecite. "Questa è una risposta decisa dello Stato alla criminalità che danneggia la nostra comunità," ha commentato un portavoce della Questura di Messina.

Preoccupazioni e reazioni

Le attività illecite nel rione di Santa Lucia sopra Contesse rappresentano da tempo una piaga per i residenti, costretti a convivere con una realtà di degrado e pericolosità. L’operazione di oggi offre un messaggio di speranza per chi vive in queste aree e sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga.

Il ruolo della DDA e le prospettive future

L’intervento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) ha dato un ulteriore impulso alle indagini, contribuendo a una risposta efficace e coordinata contro il fenomeno della droga. (Ommagine archivio)