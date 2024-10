Meteo: allerta per forti temporali e nubifragi, in arrivo l'ex uragano Kirk

Previsione Meteo: allerta arrivano due forti perturbazioni, influenze dall'ex uragano Kirk

Il maltempo torna a far parlare di sé con rovesci intensi, temporali e possibili nubifragi. In settimana, l'Italia sarà interessata da due importanti perturbazioni, di cui una connessa al passaggio dell'ex uragano Kirk. Ecco tutti i dettagli.

Una vasta area di bassa pressione, posizionata a ovest dell'Inghilterra e con un minimo di pressione di 968hPa, guiderà l'evoluzione meteo su tutta l'Europa occidentale. Il suo spostamento verso est porterà con sé diverse perturbazioni che influenzeranno anche il nostro Paese.

La prima perturbazione colpirà tra lunedì e martedì, con il suo apice di intensità previsto per martedì sulle regioni del Centro-Nord. Un secondo fronte si farà sentire giovedì, quando l'ex uragano Kirk, ora declassato, si unirà alla depressione britannica. Infine, l'ultimo fronte è atteso per il weekend. Ecco una panoramica giorno per giorno.

Previsioni meteo per la settimana:

Lunedì:

Le regioni settentrionali saranno già coperte da nubi, con piogge e locali rovesci in aumento sul Nordovest entro sera. Possibili fenomeni intensi, anche a carattere di nubifragio, durante la notte. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali tirreniche, con piogge sull'alta Toscana. Altrove prevalenza di cielo parzialmente nuvoloso, con spazi soleggiati. Temperature in rialzo al Centro-Sud, venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Martedì:

La giornata peggiore per il Nord e le regioni tirreniche centrali, con forti temporali, rovesci e nubifragi. Accumuli significativi fino a 200 mm su Liguria e Friuli, 100-120 mm sui settori prealpini e sulle alte pianure, e picchi di 200 mm in Lombardia e alta Toscana. Anche la Campania e il Sud tirrenico saranno colpiti da temporali intensi, soprattutto in serata. Le temperature caleranno al Nord e in parte del Centro, mentre aumenteranno lievemente altrove. Venti forti da sud e mari agitati, con mareggiate e possibilità di acqua alta sulla laguna Veneta (fino a 115-120 cm).

Mercoledì:

Cielo parzialmente nuvoloso al Nord, con isolate piogge in intensificazione entro la serata, soprattutto su Lombardia e Nordovest. Sul resto della Penisola prevarranno schiarite, con qualche piovasco residuo sul basso Tirreno. Temperature in lieve aumento, nuovi rinforzi di vento dai quadranti meridionali. Mari molto mossi.

Giovedì:

Un nuovo fronte perturbato attraverserà le regioni settentrionali, portando rovesci e temporali, localmente intensi. Sulla Toscana si prevedono piogge sparse, mentre il resto del Paese vivrà una maggiore variabilità con ampie schiarite. Temperature in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud. I venti rimarranno forti dai quadranti meridionali, con mari molto mossi o agitati. (3Bmeteo)

In aggiornamento