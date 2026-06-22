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Meteo Italia, arriva il picco del caldo africano: temperature fino a 40°C e rischio temporali tra Alpi e Appennini

L’anticiclone africano domina la scena: settimana rovente su gran parte d’Italia

L’Italia si prepara ad affrontare la prima grande e intensa ondata di caldo africano dell’estate. Nel corso della settimana, l’espansione dell’anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese, accompagnate da un deciso aumento delle temperature e da livelli di umidità sempre più elevati.

Le masse d’aria calda in risalita dal Sahara interesseranno progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, favorendo un lungo periodo caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, afa intensa e precipitazioni limitate alle aree montuose e interne.

Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, questa fase stabile potrebbe proseguire almeno fino ai primi giorni di luglio, mantenendo l’Italia sotto l’influenza dell’alta pressione africana.

Temperature in forte aumento: valori fino a 39-40°C

Già dall’inizio della settimana si registrerà un netto incremento delle temperature massime, con valori superiori ai 35°C in molte città italiane.

Le aree più esposte al caldo saranno soprattutto le pianure del Nord e le regioni centrali tirreniche, dove si potranno raggiungere picchi compresi tra 39°C e 40°C. Tra le città maggiormente interessate figurano:

Firenze

Bolzano

Trento

Bologna

Roma

Perugia

Anche il Sud e le Isole Maggiori saranno coinvolti dall’ondata di calore, con temperature frequentemente superiori ai 34-36°C.

A rendere ancora più pesante la situazione sarà l’aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, che farà percepire temperature ben superiori a quelle realmente registrate dai termometri.

Afa e umidità: il caldo percepito sarà ancora più elevato

Uno degli aspetti più critici di questa fase meteorologica sarà l’afa intensa. L’alta pressione agirà infatti come una sorta di "coperchio atmosferico", favorendo il ristagno dell’aria calda e l’accumulo di umidità soprattutto nelle aree urbane e costiere.

La combinazione tra caldo e umidità farà aumentare notevolmente il disagio fisico, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le ore più difficili saranno quelle centrali della giornata, quando il valore dell’indice di calore potrebbe risultare nettamente superiore alla temperatura reale.

Arrivano le notti tropicali: difficile trovare sollievo

Il caldo non concederà tregua nemmeno durante le ore notturne. Nelle grandi aree urbane entrerà infatti in azione il fenomeno dell’isola di calore urbana, causato dall’accumulo di energia termica da parte di asfalto, edifici e cemento.

In città come Milano, Roma, Firenze e Bologna si prevedono vere e proprie notti tropicali, con temperature minime che resteranno comprese tra 25°C e 27°C.

L’elevata umidità, che in alcune zone potrebbe avvicinarsi all’80%, renderà particolarmente difficoltoso il riposo notturno, aumentando la sensazione di caldo e di disagio.

Temporali di calore su Alpi e Appennini: attenzione ai fenomeni intensi

Nonostante il predominio dell’anticiclone africano, la settimana non sarà completamente priva di instabilità.

L’enorme quantità di energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera favorirà infatti la formazione di temporali di calore, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali.

Le zone maggiormente esposte saranno:

Alpi occidentali e centrali

Prealpi

Appennino settentrionale

Appennino centrale

Tra martedì e mercoledì i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi, con la possibilità di:

forti rovesci;

grandinate localizzate;

raffiche di vento improvvise;

repentini cali delle temperature.

In alcuni casi i temporali potrebbero sconfinare dalle aree montuose verso le pianure del Nord e parte delle regioni centrali, dando origine a episodi localmente violenti ma generalmente di breve durata.

Quanto durerà l’ondata di caldo?

Le attuali elaborazioni dei modelli meteorologici indicano che il dominio dell’alta pressione africana potrebbe proseguire ancora per diversi giorni.

Al momento non si intravedono cambiamenti significativi nel breve termine e il caldo africano sembra destinato a mantenere condizioni pienamente estive almeno fino all’inizio di luglio.

Gli aggiornamenti dei prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’anticiclone continuerà a rafforzarsi oppure se riusciranno ad inserirsi correnti più fresche provenienti dall’Atlantico capaci di riportare temperature più vicine alle medie stagionali.

Previsioni meteo: settimana tra caldo estremo e temporali improvvisi

La nuova settimana sarà quindi caratterizzata da due protagonisti principali: da un lato il potente anticiclone africano, responsabile di temperature elevate e afa persistente; dall’altro i temporali di calore, che potrebbero svilupparsi improvvisamente sulle zone montuose e localmente estendersi alle pianure.

Per gran parte degli italiani saranno giorni all’insegna del sole e del caldo intenso, ma con la necessità di prestare attenzione sia alle elevate temperature sia ai possibili fenomeni temporaleschi localmente severi nelle ore pomeridiane e serali.