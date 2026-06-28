Meteo Italia: Caronte infiamma il Paese, weekend di caldo estremo fino a 40°C. Poi arrivano temporali e grandine

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Fine giugno rovente: sole, afa e temperature record su gran parte d'Italia

L'Italia si prepara a vivere uno dei weekend più caldi di questo inizio estate. L'anticiclone africano Caronte continua infatti a dominare lo scenario meteorologico, garantendo sole, cieli sereni e temperature eccezionalmente elevate su quasi tutto il territorio nazionale.

Dopo diversi giorni di caldo intenso, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Il cuore dell'alta pressione subtropicale si sposterà infatti proprio sull'Italia, determinando un nuovo incremento delle temperature con valori che, in diverse aree del Centro-Nord e delle Isole Maggiori, potranno raggiungere e superare i 40°C.

Sabato: tanto sole e temporali di calore sui rilievi

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile praticamente ovunque.

Fin dal mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte della Penisola, mentre nelle ore più calde della giornata il forte riscaldamento del terreno favorirà lo sviluppo di temporali di calore soprattutto:

sulle Alpi e Prealpi;

lungo alcuni tratti dell'Appennino meridionale;

sui rilievi della Calabria;

nelle zone interne della Sicilia.

Si tratterà di fenomeni localizzati ma che potranno risultare intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e brevi rovesci.

Le temperature continueranno a salire con massime comprese tra 35 e 38°C in molte città del Centro-Nord.

Domenica ancora più calda: punte fino a 40°C

La domenica sarà probabilmente la giornata più calda dell'intera ondata africana.

Dopo una notte particolarmente afosa, il sole dominerà quasi indisturbato grazie al rafforzamento dell'anticiclone, che limiterà anche la formazione dei temporali pomeridiani, confinandoli solo ad alcuni settori alpini.

Le temperature toccheranno valori estremamente elevati:

fino a 40°C nelle aree interne del Centro-Sud;

nelle aree interne del Centro-Sud; tra 37 e 39°C in molte pianure del Nord;

in molte pianure del Nord; clima molto caldo anche lungo le coste, con elevati tassi di umidità che aumenteranno la sensazione di afa.

Da inizio luglio cambia tutto: arrivano temporali violenti e grandine

L'ondata di caldo, tuttavia, non durerà ancora a lungo.

Tra il 1° e il 3 luglio l'anticiclone africano inizierà progressivamente a perdere forza a causa dell'arrivo di aria più fresca dal Nord Europa.

Il responsabile del cambiamento sarà una goccia fredda in quota, una massa di aria molto instabile che, entrando in contatto con il caldo accumulato nei bassi strati dell'atmosfera, potrà generare fenomeni meteorologici anche di forte intensità.

Forti contrasti termici: rischio grandinate e raffiche oltre 100 km/h

Lo scontro tra l'aria fresca in arrivo e quella molto calda presente sull'Italia favorirà la formazione di temporali particolarmente intensi.

I fenomeni più probabili saranno:

nubifragi localizzati;

grandinate anche di grosse dimensioni;

forti colpi di vento;

possibili downburst con raffiche superiori ai 100 km/h.

Le regioni del Nord saranno le prime a essere interessate dal peggioramento, mentre successivamente l'instabilità si sposterà verso il Centro e parte del Sud.

Temperature in forte diminuzione

Con il passaggio della perturbazione le temperature subiranno un netto ridimensionamento.

In molte zone si registrerà un calo compreso tra 8 e 10°C, riportando i valori su livelli decisamente più vicini alle medie climatiche del periodo.

Non si tratterà però della fine dell'estate: dopo questa fase instabile l'alta pressione tornerà gradualmente a espandersi sul Mediterraneo, mantenendo condizioni prevalentemente stabili ma con un caldo decisamente più sopportabile rispetto alla recente fiammata africana.